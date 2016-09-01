IŞİD'in sözcüsünü kim öldürdü?



ABD ile Rusya arasında, terör milisi IŞİD'in propagandadan sorumlu sözcüsü el Adnani'yi kim öldürdü tartışması başladı. Rusya IŞİD'in baş propagandacısı Ebu Muhammed El Adnani'yi kendilerinin öldürdüğünü iddia ediyor. 31 yaşındaki el Adnani terör milisinin sesi sayılmakta ve Batı'daki IŞİD taraftarlarıyla örgütün sempatizanlarına sürekli olarak saldırı yapmaları için çağrıda bulunmaktaydı. Moskova'da yapılan açıklamada, Avrupa'daki terör saldırılarının planlanmasında da rol oynayan el Adnani'nin Rusya'nın Halep'te düzenlediği hava saldırısında ölen 40 militan arasında bulunduğu belirtildi. el Adnani'nin öldüğünün istihbarat tarafından saptandığına da açıklamada yer verildi.

Bu açıklamadan önce ABD el Adnani'nin koalisyon güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurmuş ancak bu haber Washington yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.

ABD Rusya'nın açıklamasını inandırıcı bulmuyor. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook ‘Rusya'nın versiyonunu doğrulayıcı herhangi bir bilgiye ulaşılmadığını' söyledi. Cook, el Adnani'yi hedef alan saldırının ayrıntılarıyla araştırılmakta olduğunu ve şimdiye kadar herhangi bir sonuca varılamadığını belirtti.

IŞİD'in yönetim kadrosunda yer alan ve uzmanlarca örgütün ikinci adamı olduğu söylenen el Adnani 201 yazında hilafet devleti kurulduğunu duyurmuş ve IŞİD elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'yi halife ilan etmişti.

IŞİD ‘beyinlerini' kaybediyor

El Adnani'nin öldürülmesinin IŞİD'e ağır darbe indirdiği belirtiliyor. Berlin'deki Bilim ve Siyaset Vakfı'nın Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg el Adnani'nin bütün dünyadaki terör saldırılarını planlayan ve aynı zamanda Paris ile Brüksel'deki saldırılardan da sorumlu olan grubun başı olduğunu söyledi. Bu gruptaki önemli bir ismin öldürülmüş olmasının Avrupa için hayırlı bir haber olduğunu belirten Steinberg, tek bir ismin ortadan kalkmasının IŞİD'i zayıflatmayacağını ancak 2014 yılından bu yana çok sayıda önde gelen IŞİD'linin bertaraf edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı el Adnani'nin bulunduğu yere Su-34IS tipi avcı bombardıman uçağı tarafından ateş açıldığını ve el Adnani'nin öldürülmesinin Suriye'deki Rus askeri misyonu açısından büyük başarı olduğunu duyurdu. ABD el Adnani'nin başına 5 milyon dolar koymuştu. Suriye doğumlu el Adnani 2003 yılındaki Irak savaşı sırasında Amerikan birliklerine karşı mücadele etmişti. Son aylarda da IŞİD'in önde gelen isimlerinden Abdul Rahman Mustafa el Kaduli ve ‘Çeçen Ömer' lakaplı Tarkan Batiraşvili koalisyon güçleri tarafından öldürülmüştü.