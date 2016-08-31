IŞİD'in sözcüsü el-Adnani öldü



IŞİD örgütünün sözcüsü ve propaganda sorumlularından Ebu Muhammed el-Adnani'nin öldüğü duyuruldu. Örgüte yakın Amaq haber ajansı, Adnani'nin Halep'in kuzeyindeki bir askeri operasyonda öldürüldüğüne yer verirken, Adnani'nin ne zaman öldüğü ise belirtilmedi.

Adnani'nin, ABD'nin hava saldırılarından birinde öldürüldüğü tahmin ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, üst düzey bir örgüt üyesinin hedef alındığını açıklarken, Adnani'nin ölümüne yönelik bilgi verilmedi. Pentagon, operasyonun sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.

Saldırının Halep yakınlarındaki El Bab'da düzenlediği bildirilirken Amaq, Adnani'nin nasıl öldürüldüğüne yer vermedi. El-Adnani, örgütün en önemli üst düzey isimleri arasında yer alıyor. Örgütün, 2014 Haziran ayında Irak ve Suriye'nin büyük bölümlerini ele geçirmesinin ardından Adnani'nin "Halifelik" çağrısı yaptığı ses kayıtları yayınlanmaya başlamıştı.

Batılı gizli servislerin elde ettiği bilgilere göre Adnani, Avrupa'da düzenlenen saldırıların organizasyonundan da sorumlu tutuluyor. Batı'nın IŞİD'e karşı hava saldırılarının intikamını almak için 2014 eylül ayında "inançsızlara" karşı saldırılar başlatma çağrısı yapan Adnani'nin sivil ve askerleri öldürmek üzere farklı yolları anlattığı belirtiliyor.

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister, el-Adnani'nin öldürülmesinin örgüte büyük bir darbe olduğunu belirtti. Analist Aymenn el-Tamimi ise Adnani'nin ölümününün "sembolik bir anlam taşıdığı" ve örgütün parçalanmasına yönelik bir işaret olduğu görüşünde. El- Tamimi, Adnani'nin ölümünün doğru olması durumunda bunun uluslararası koalisyonun IŞİD milislerine yönelik istihbarat bilgilerinin etkisini gösterdiğine dikkat çekti.