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IŞİD yönetim modelini değiştiriyor

Irak Şam İslam Devleti'nin Al İmara olarak adlandırılan yeni bir modelli tek halifeye bağlı kalarak, Irak ve Suriye'de iki ayrı yönetime ayrılacağı ileri sürüldü

23 Eylül 2014 22:11

Tahir Alperen

Amerika’nın Çekirdek Koalisyon harekâtına karşı IŞİD’in Al İmara stratejisi geliştirdiği ortaya çıktı. Örgütün halife liderliğinde kendini Suriye ve Irak diye iki ayrı devlete ayıracağı kaydedildi.

ABD'nin Irak ve Suriye’yi kan gölüne çeviren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ile ilgili olarak hazırladığı Çekirdek Koalisyon’un müdahalesi devam ederken, ilginç bir çıkış Amerika Terörizm Araştırma ve Analiz Konsorsiyumu’dan (Terrorism Research and Analysis Consortium - TRAC) geldi. TRAC tarafından hazırlanan rapora göre IŞİD'in yeni bir yönetim yapılanmasına geçeceği belirtildi. "Al İmara" olarak adlandırılan modele göre örgütün tek halifeye bağlı kalacağı, ancak Irak ve Suriye şeklinde iki yönetim yapısına ayrılacağı" ifade edildi.

 

İki isim, 8 farkı konsey

 

Saddam Hüseyin'in emrinde de çalışan Ebu Ali el-Anbari Suriye ayağını, Ebu Müslim el-Türkmeni’nin ise Irak’ı yöneteceği vurgulandı. Örgüt şemasına göre iki ismin alt kadrolarında 8 ayrı konseyin bulunacağı bildirildi. Konseylerin ise şunlar olduğu aktarıldı:, “Finansal, Liderlik, Askeri, Hukuki, Savaş Destek, Güvenlik, İstihbarat ve Medya”

 

Bürokratik yapısı doğu ülkelerine benziyor

 

Araştırmada IŞİD militanlarının başından beri günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapı oluşturdukları kaydedildi. Kurulan yeni yapılanmayla terör örgütünün yiyecek ve içecek dahil tüm hizmetlerini karşılayabilecek konuma ulaştığı belirtildi. Araştırmada ayrıca “Kabineden valiliklere, yasama organlarından finansal oluşuma kadar IŞİD'in bürokratik yapısı Doğu ülkelerine benziyor” denildi.

 

Amaç IŞİD'in kolay güçlenmesi

 

TRAC'ın Güney Afrika Direktörü Jasmine Opperman'ın CNN İnternational yaptığı açıklamada, “IŞİD yapılanması Suriye ve Irak'ta parçalanacak ve bu yeni yapılanma kolayca iç kısımlara doğru ilerleyecek” dedi. Ayrışmanın şimdilik sadece yönetimsel olacağını savunan Opperman, "Bölgede iki ayrı devlet olmasına rağmen halifelik tek devlette toplanacak" diye konuştu. ABD’nin operasyon hazırlığına dikkat çeken Opperman, “Örgüt içindeki ayrılma zorunlu olacak. Böylece yönetimde Irak ve Suriye şeklinde iki ayrı yapı kuran IŞİD kolayca güçlenecek” ifadelerini kullandı.

 

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