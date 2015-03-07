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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’in kültür katliamı sürüyor

Musul ve Nimrud bölgelerinde antik çağlardan kalma tarihi eser ve kalıntıları yerle bir eden IŞİD militanlarının bu kez Dünya Kültür Mirası listesindeki Hatra kentindeki kalıntıları havaya uçurduğu bildirildi.

07 Mart 2015 18:07


Musul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, IŞİD militanları bu kez binlerce yıllık bir kent olan, Asur medeniyetine de başkentlik etmiş Hatra'yı hedef aldı. Üniversite sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, IŞİD'in Hatra'daki kalıntıları havaya uçurduğunu ve telafisi mümkün olmayan bir kayba yol açtığını söyledi.

Hatra, UNESCO'nun ‘Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alıyor. Kent, IŞİD'in kalesi sayılan Musul'un 110 km. güneyinde bulunuyor. Kentte Asur medeniyetinden kalma, M.Ö. 3'üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi kalıntıların bulunduğu belirtiliyor. Hatra, aerkeolojik önemi bakımından Suriye'deki Palmira ve Lübnan'daki Baalbek kentleriyle kıyaslanıyor.

Son olarak IŞİD'in Asur medeniyetinden kalma antik Nimrud kentini yıktığı ortaya çıkmıştı. Irak Arkeoloji Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, IŞİD militanları perşembe günü kentteki antik kalıntıları iş makineleri ile yok etmeye başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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