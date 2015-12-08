IŞİD'in finansmanı ile mücadele kararı



Brüksel'de bir araya gelen AB maliye bakanlarının toplantısından terörle mücadele kararı çıktı.

Toplantı sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Vekili Valdis Dombrovskis, AB maliye bakanlarının terörizmin mali kaynakları ile mücadeleyi "mutlak öncelik" olarak gördüğünü belirtti.

Dombrovskis, Komisyon'un önerilerin ayrıntıları üzerinde önümüzdeki haftalarda çalışacağını da sözlerine ekledi.

Fransa'nın talebi

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin de terörizmin finansmanının Fransa'nın ricası ile toplantının gündemine alındığını belirterek "Her ülke tehdit altında dedi.

Fransız Bakan, bu nedenle sadece daha önce kararlaştırılan adımların hayata geçirilmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda alınacak yeni önlemlerin normal finans sektörünün dışındaki para trafiğini de kapsaması gerektiğini dile getirdi.

Sapin, Fransa'nın taleplerine ilişkin önerilerini de diğer AB ülkelerine sundu. Sapin, "anonim para trafiğinin her şeklinin" izlenmesini ve özellikle ön ödemeli kredi kartları üzerindeki kontrolün de sıkılaştırılmasını istedi.

Paris aynı zamanda Avrupa Birliği'nin kara para aklamaya ilişkin hazırladığı yeni düzenlemelerin de hızla yürürlüğe konulmasını talep ediyor.

Almanya'dan destek

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Fransa'nın iyi öneriler sunduğunu belirterek AB maliye bakanlarının IŞİD'in petrol ihracatına karşı çok az girişimde bulunduğunu teslim etti. Alman Bakan, Irak ve Suriye'deki hava operasyonlarında IŞİD'in kontrolündeki petrol rafinerilerinin hedef alınması gerektiğini belirtti.