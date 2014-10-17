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Dünya
Deutsche Welle

‘IŞİD’in elinde üç uçak var’

Suriye’de bulunan insan hakları gözlemcileri, IŞİD’in elinde en az üç adet savaş uçağı bulunduğunu ve bunları kullanmak için eleman eğittiğini iddia etti.

17 Ekim 2014 19:19

Suriye muhalefetine yakın gözlemcilerin verdiği bilgiye göre işgal edilen bölgelerde ele
geçirilen Rus yapımı MiG 21 ve MiG 23 tipi uçaklar Halep kenti yakınlarında bulunan bir hava
üssünde tutuluyor.
Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nden Rami Abdülrahman, IŞİD'in bu uçakları El Cerrah
hava üssünde uçurduğunu kaydetti.
Saddam Hüseyin döneminde Irak Ordusu'nda görev yapan subaylar tarafından eğitildiği iddia
edilen pilotların uçakları yakında kullanabilecekleri
belirtiliyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise bu yönde bir bilgiye sahip olmadıklarını bildirdi.
Amerikan kaynakları IŞİD'in Irak'ta ilerlemesini sürdürdüğünü bildirirken Türkiye sınırındaki
Kobani kentinde Kürt savaşçıların bazı noktalarda IŞİD'i mevzilerinden püskürttükleri ifade
ediliyor.
Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının da etkisiyle Kobani
üzerindeki baskısı azalan IŞİD'in buna rağmen çevreden aldığı destek ile hâlâ güçlü
bir
konumda olduğu, bölgede savaşan Kürtler tarafından dile getiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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