‘IŞİD’in elinde üç uçak var’

Suriye muhalefetine yakın gözlemcilerin verdiği bilgiye göre işgal edilen bölgelerde ele

geçirilen Rus yapımı MiG 21 ve MiG 23 tipi uçaklar Halep kenti yakınlarında bulunan bir hava

üssünde tutuluyor.

Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nden Rami Abdülrahman, IŞİD'in bu uçakları El Cerrah

hava üssünde uçurduğunu kaydetti.

Saddam Hüseyin döneminde Irak Ordusu'nda görev yapan subaylar tarafından eğitildiği iddia

edilen pilotların uçakları yakında kullanabilecekleri

belirtiliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise bu yönde bir bilgiye sahip olmadıklarını bildirdi.

Amerikan kaynakları IŞİD'in Irak'ta ilerlemesini sürdürdüğünü bildirirken Türkiye sınırındaki

Kobani kentinde Kürt savaşçıların bazı noktalarda IŞİD'i mevzilerinden püskürttükleri ifade

ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının da etkisiyle Kobani

üzerindeki baskısı azalan IŞİD'in buna rağmen çevreden aldığı destek ile hâlâ güçlü

bir

konumda olduğu, bölgede savaşan Kürtler tarafından dile getiriliyor.

