IŞİD'in çocuk askerleri

Kerkük'teki Şii camisinde bedenine sardığı bombayı patlatamadan polis tarafından yakalanan 15 yaşındaki genç hıçkırıklara boğularak ağlıyordu. Terör örgütü IŞİD ağustos ayında bu genci bir akranıyla birlikte Kerkük'e göndermişti. Arkadaşı birkaç dakika önce üzerindeki bombayı bir başka camide patlatmıştı.

IŞİD son zamanlarda çocuk ve gençleri canlı bomba olarak kullanmaya başladı. 15 yaşındaki gencin intihar saldırısının başarısızlığa uğratılmasından birkaç gün sonra dört genç Kerbela'da intihar saldırısı düzenlemiş, mart ayında da bir başka genç bir futbol maçı sırasında üzerindeki bomba yüklü yeleği patlatmıştı.

IŞİD'in propaganda videolarında Suriye'de yakalanan beş Kürt'ün infazına katılan gençlere de yer veriliyor. Videoda, kamuflaj kıyafetli bir Kürt genci ile İngiliz, Mısırlı, Tunuslu ve Özbek IŞİD militanlarının oğulları esirleri tabanca ile vurup öldürüyorlar.

Hilafetin ‘gençlik' kadrosu

IŞİD'in çocukları nasıl eğittiğini gösteren videolar uzun süre önce ortaya çıkmıştı. IŞİD militanları ile örgütün Irak ve Suriyeli sempatizanlarıyla Yezidilerin kaçırılan çocukları iki yıldır terör milisinin kamplarında eğitilip IŞİD hesabına savaştırılıyor. Kamplardan kaçmayı başaran çocukların anlattıklarına göre terör milisi çocukları korkutarak canlı bombaya dönüştürüyor.

15 ve 16 yaşlarındaki Ahmed ve Amir Amin Yezidilerin yerleşim bölgesi Sincar'da kaçırıldıktan sonra üç ay IŞİD tarafından eğitilmişler. Kamptan kaçıp Kürt bölgesindeki yakınlarının yanına sığınalı bir yılı aşmış olmasına rağmen yaşadıkları kâbusu hala üzerlerinden atamamışlar.

Onlara önce Kuran'ı ezberleyip dua etmeleri emredilmiş. Yanlış yaptıklarında kablo ile kırbaçlandıklarını anlatıyorlar. Ailesiyle görüşebilmek için telefon taşıdığı diğer çocuklar tarafından ele verildiğinde 250 kırbaç yediğini söyleyen Ahmed sırtının ve göğsünün yara içinde kaldığını anlatıyor.

13 yaşındaki Adel Celal de 11 yaşındaki kardeşi Asse ile birlikte dokuz ay IŞİD'in kaçırdığı çocuklarla yaşamış. Adel ölümle tehdit edildiklerini, hata yapan çocukların gruptan ayrılıp dışarı çıkarılmasından sonra silah sesleri duyduklarını ve o çocukları bir daha görmediklerini anlatıyor.

Şiddete alıştırma

Çocuklara şiddetin normal olduğu işlenmeye çalışılmış ve onlara kanlı infaz sahneleriyle dolu videolar gösterilmiş. Amir bu sahneleri gördüğünde dehşet ve korkuya kapılmış. Ahmed ise insanın başkasını nasıl öldürebildiğine şaşmış. Onlara Yezidilerle diğer dinsizleri böyle öldürmeleri telkin edilmiş.

Gençler zamanla videolardaki dehşet dolu görüntülere alıştıklarını anlatıyorlar. Ahmed ise kanlı sahnelerin geceleri rüyasına girdiğini ve kendilerine sürekli olarak, "Bunlara alışın. Sizi başka bir ülkeye götüreceğiz. Orada kâfirlerin kellesini vuracaksınız. Müslüman'a dinsizleri öldürmek düşer" dendiğini aktarıyor.

Yezidilere yardım eden Dohuk'taki sivil toplum örgütü Mithra'nın yöneticisi Ayad Ajaj video gösterilerinin şiddet eğitiminin ilk basamağı olduğunu söylüyor. Ondan, kamplardan kaçmayı başaran 16 Yezidi gencin kendilerine kuklalarla baş kesme eğitimi yaptırıldığını anlattıklarını öğreniyoruz.

Deutsche Welle'nin konuştuğu dört genç ise bu yöntemi ve gençlere kesik baş taşıttırıldığını bilmiyor. Ajaj'ın anlattığına göre, beş genç kendisine baş keserek yapılan infazı seyretmeye zorlandığını anlatmış.

Cennet vaatleri

Çocuklara bomba yüklü yeleğin nasıl giyildiği de gösterilmiş. Patlayıcı dolu beyaz kuşak bele bağlandıktan sonra bombanın nasıl ateşleneceği anlatılmış. Adel, "Yelekleri giydirip bizi bir yere götürdüler ve sokaklarda dolaştırdılar" diyor. Emirlere itaat etmedikleri takdirde öldürüleceklerini bildiklerini söyleyen Adel, "Emirlere uymasak bizi öldürüp yerimize başka gençleri alırlardı" diyor.

Cennette 72 hurinin beklediği vaadi çocuklara ilginç gelmediğinden onlara daha uygun gelecek vaatlerde bulunuluyormuş. Ajaj anlatıyor: "Bir çocuğa, Mesud Barzani'yi ya da Yezidilerin liderini öldürdüğü takdirde cennete gidip altın sarayda oturacağını ve insanın dünyada değil cennette mutlu olabileceğini anlatmışlar."

Şartlandırma sürecini kısaltmak için çocuklara uyuşturucu da verilmiş. Kerkük'te canlı bombayı yakalayan polis, "çocuk uyuşmuş gibiydi ve tuhaf hareketler yapıyordu" diyor. IŞİD'in elinden kurtulmayı başaran genç Yezidiler haber dergisi ‘Der Spiegel'e şiddete alışabilmeleri için kendilerine hap yutturulduğunu anlatmışlardı.

Sistematik beyin yıkama

Tekrar, beyin yıkama uygulamasının en önemli unsuru sayılıyor. Gençlere aralıksız kâfirlerin öldürülmesi gerektiği telkin edilmiş. Adel ve Asse dokuz ay süren esaretin etkisinden hala kurtulamamış. Kaçırıldığında 9 yaşında olan Asse duygularını bastırabilmiş ama ruhen zehirlendiğini söylüyor ve ekliyor: "Bana Müslüman olduğumu ve ebediyete kadar Müslüman kalacağımı anlattılar. Sadece IŞİD'i tanımam ve Yezidileri hatırlamamam için hafızamı boşalttılar. Ben de gerçekten onları unuttum."

Ahmed IŞİD'den nefret etmesine rağmen orada kazandığı alışkanlıklardan kendini tamamen kurtaramamış: "Yalnız kaldığımda Kuran'ı zikrediyorum. Unutmaya çalışsam da olmuyor. Oysa Kuran'ı gerçekten unutmak istiyorum."

IŞİD'in canlı bomba olarak çocuklara yönelmesinde sürekli militan ve toprak kaybetmesinin de rolü var. Amerikan kaynakları terör milisinin son iki yılda 45 bin eleman kaybettiğini ve muharip sayısının 15 bine düştüğünü belirtiyorlar. Musul ve Rakka'yı IŞİD'den kurtarma operasyonu devam ediyor. Terör milisi Irak'ta ele geçirdiği toprakların yarısından sürüldü.

IŞİD bozguna uğradığını perdelemek için kamyonlarla düzenlediği bombalı saldırılara ağırlık veriyor. Çekilen resimlerden kamyon sürücülerinin çoğunun genç olduğu anlaşılıyor. Bazı kaynaklara göre, IŞİD militanlarının yüzde 60'ı 18 yaşından küçük gençlerden oluşuyor. Kerkük emniyet müdürü Sarhad Qadir, IŞİD'in son kozlarını oynadığını ve mücadeleyi kaybettiğini bildiğini, söylüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Judit Neurink