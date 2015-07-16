T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'in çocuk askerleri

Terör örgütünün eğitim verip cepheye yolladığı 50'den fazla çocuk askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

16 Temmuz 2015 13:24


Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, IŞİD ocak ayında "Halifenin genç aslanları" adını verdiği bir program başlattı.

Program çerçevesinde 16 yaşın altında bin 100'den fazla çocuk "askere alındı". Çocuklar yoğun bir askeri ve dini eğitim gördükten sonra cepheye sürüldü.

Çocuk askerlerden 31'i temmuz ayında çeşitli patlama, çatışma ve hava saldırılarında hayatını kaybetti. 18'i ise büyük kısmı Kürt güçlerine karşı düzenlenen eylemler olmak üzere muhtelif intihar saldırılarında görev aldı.

'Türkiye'nin tavrı etkili oldu'

Gözlemcilere göre, Türkiye'nin son dönemde sınır geçişlerinde kontrolü sıkılaştırması, IŞİD'e katılan gönüllülerin sayısını azalttı. IŞİD bu nedenle çocuk savaşçı programını başlatmayı kararlaştırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerini halen Suriye'de görev yapan doktor ve aktivistlerden elde ediyor.

YPG'ye de çocuk asker suçlaması

Bu arada New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kürt güçleri de saflarında çocuk savaşçı bulundurmakla suçladı.

İddiaya göre PKK bağlantılı Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Güçleri (YPG) 18 yaşın altında erkek ve kızları "askere almaya" devam etti. HRW uzmanı Fred Abrahams YPG'yi "çocuk asker savaştırmama" yolundaki sözünü tutmaya çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörSuriyeHakları GözlemeviIŞİDProgramKürtTürkiyeNew YorkHaklarıPKKDemokratik Birlik PartisiHalk Savunma GüçleriFred Abrahams YPGDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24