IŞİD'in çocuk askerleri



Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, IŞİD ocak ayında "Halifenin genç aslanları" adını verdiği bir program başlattı.

Program çerçevesinde 16 yaşın altında bin 100'den fazla çocuk "askere alındı". Çocuklar yoğun bir askeri ve dini eğitim gördükten sonra cepheye sürüldü.

Çocuk askerlerden 31'i temmuz ayında çeşitli patlama, çatışma ve hava saldırılarında hayatını kaybetti. 18'i ise büyük kısmı Kürt güçlerine karşı düzenlenen eylemler olmak üzere muhtelif intihar saldırılarında görev aldı.

'Türkiye'nin tavrı etkili oldu'

Gözlemcilere göre, Türkiye'nin son dönemde sınır geçişlerinde kontrolü sıkılaştırması, IŞİD'e katılan gönüllülerin sayısını azalttı. IŞİD bu nedenle çocuk savaşçı programını başlatmayı kararlaştırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerini halen Suriye'de görev yapan doktor ve aktivistlerden elde ediyor.

YPG'ye de çocuk asker suçlaması

Bu arada New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kürt güçleri de saflarında çocuk savaşçı bulundurmakla suçladı.

İddiaya göre PKK bağlantılı Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Güçleri (YPG) 18 yaşın altında erkek ve kızları "askere almaya" devam etti. HRW uzmanı Fred Abrahams YPG'yi "çocuk asker savaştırmama" yolundaki sözünü tutmaya çağırdı.