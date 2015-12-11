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Dünya

IŞİD'in 3 üst düzey yönetici öldürüldü

Öldürülen IŞİD'liler arasında örgütün 'Maliye Bakanı' Ebu Salih de bulunuyor

11 Aralık 2015 00:59

Terör örgütü IŞİD'in lider kadrosundan üç kişinin, kasım ayı sonunda Irak'ta düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Steve Warren, Bağdat'tan gazetecilere video konferans yoluyla yaptığı bilgilendirmede, öldürülen kişilerden birinin IŞİD'in "maliye bakanı" olarak adlandırılabilecek Ebu Salih adlı kişi olduğunu söyledi.

Ebu Salih'in IŞİD'in mali ağında yer alan en üst kademedeki kişi olduğunu belirten Warren, bu kişinin daha önce El Kaide örgütünde bulunduğunu kaydetti.

Warren, ayrıca örgütün haraç toplama işlerinden sorumlu Ebu Meryem'in ve bilgi, silah ve insan transferini koordine eden Ebu Rahman el Tunisi'nin öldürülen diğer iki kişi olduğunu bildirdi.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun operasyonlarında geçen yaz başından beri bin kadar örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtilmişti. Warren, Peşmerge güçlerinin IŞİD'ten geri aldığı Sincar'da örgütün arkada bıraktığı bubi tuzakları ve bazı yerlere yerleştirilmiş patlayıcıların temizlenmeye devam ettiği bilgisini verdi.

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