T24 LogoT24 Logo
Dünya

"IŞİD'in 2 numarası öldürüldü"

El Anbari, El Bağdadi'nin emri altında, Ebu Ala El Afri ve Ebu Ala Kardaş ile birlikte IŞİD'in yönetim kadrosunu oluşturmaktaydı

02 Mayıs 2016 10:53

IŞİD'in iki numaralı ismi olarak bilinen Ebu Ali El Anbari'nin Irak'ta öldürüldü.

DHA’nın Russia Today’den aktardığı habere göre, IŞİD dün, Bağdadi'nin sağ kolu olan ve Hacı İman kod adıyla bilinen El Anbari'nin öldürüldüğünü resmen kabul etti.

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye sınırında yer alan El-Aş bölgesinde büyük bir IŞİD karargahının vurulduğunu ve El Anbari ile birlikte 14 IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurmuştu.

El Anbari, El Bağdadi'nin emri altında, Ebu Ala El Afri ve Ebu Ala Kardaş ile birlikte IŞİD'in yönetim kadrosunu oluşturmaktaydı.

ETİKETLER

ışiddaişdeaşdaeşel anbariışidin yöneticileriisisebu bekir bağdadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24