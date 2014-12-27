'IŞİD'i ancak onlar durdurabilir...'

Almanya'nın önde gelen terör uzmanlarından Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) eski milletvekili Jürgen Todenhöfer'e göre IŞİD, demokrasiye inanan Müslümanları da yok etmek istiyor. Todenhöfer örgütü ancak Iraklı Sünnilerin durdurabileceği görüşünde.

Ocak ayından bu yana üzerinde çalıştığı IŞİD’i anlatan kitabı hakkında birinci elden bilgi almak amacıyla Irak ve Suriye’de IŞİD yetkilileriyle görüşen Jürgen Todenhöfer, izlenimlerini Die Welt gazetesiyle paylaştı. İnternet üzerinden 7 ay süren irtibat sonucunda kendisine bir şey yapılmayacağına dair söz verilmesi üzerine oğlu ile birlikte Türkiye üzerinden Irak ve Suriye’deki IŞİD’in üst düzey yöneticileriyle görüşen Todenhöfer göre, IŞID’in hedefi; 'Yahudilik, Hıristiyanlık' ve amacı İslam dışındaki tüm dinleri ortadan kaldırmak.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, IŞİD üyelerini, "Semavi dinler dışındaki tüm inançları yok etmeye kararlı insanlar" olarak tanımlayan Todenhöfer, röportajda, şöyle dedi:

"IŞİD ideolojisi, kitabi dinler dışında herkesi ortadan kaldırmak istiyor. Hem de istisnasız. Bunlara göre, demokrasiye inanan Müslümanlar da ölmeli. Çünkü, demokrasilerde yasaları insanlar yapıyor ve bunu Allah’ın yasalarının üzerinde tutuyorlar. IŞİD, açıkça dini temizlik için yüzlerce milyon insanın ölmesi gerektiğinden bahsediyor."

'IŞİD’e katılanlar ayrılmak

isteyenden daha fazla'

IŞİD’e her gün dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda kişi katıldığını kaydeden Jürgen Todenhöfer, özetle şu görüşlere yer verdi:

"IŞİD’e ait kampta bulunduğum süre içerisinde günde en az 50 kişinin IŞİD saflarına katıldığını gördüm. IŞİD’e katılanların sayısı, ayrılmak isteyenlerden kat kat fazla. IŞID’in en güçlü olduğu yerin Rakka olduğu sanılıyor. Benim edindiğim izlenim Musul’da daha güçlü ve kontrolü elinde bulundurdukları yönünde. Musul’un kontrolünü 5 bin militan 3 milyonluk kentin her tarafına dağılmış bir şekilde sağlıyor. Bana göre IŞİD’i ancak Irak’taki Sünniler durdurabilir. Maliki döneminde dışlanan yüzde 30-35’lik Sünni grup, yeniden Irak’ta etkili olabilirse, IŞİD’in etkisi durdurulabilir. Nitekim 2007’de IŞİD’in ilk ve şimdikine göre zayıf versiyonu yenilmişti."

Jürgen Todenhöfer Die Welt’in, "IŞİD, Pegida (Batını İslamlaşması karşıtı hareket) hakkında ne düşünüyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Görüşmelerim esnasında çok sayıda Almanya’dan giden IŞİD militanlarıyla konuştum. Onlar Pegida hareketinden oldukça memnunlar. Çünkü, böyle bir harekete Müslümanların tepki vermesini ve bu yolla kendilerine katılımın artmasını bekliyorlar. Bana göre Pegida IŞİD’in oynamak istediği oyunu oynuyor. Tabii istemeden."