“IŞİD’i acımadan yok etmeliyiz”



İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Sky TG24 kanalında yaptığı açıklamada, IŞİD'in hiç acımadan yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Bangladeş'te cuma akşamı düzenlenen ve 9'u İtalyan 22 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya atıfta bulunan Renzi, “Onları hiç acımadan yok etmeliyiz ancak gelecek neslin de böyle olmasını engellemeliyiz” dedi.

IŞİD'in Suriye, Irak ve Libya'da askeri açıdan kayıplar verdiğini kaydeden Renzi, ancak “nefret ve teröre dayalı bir strateji kullananlara karşı demir yumruk kullanılmasını” savundu.

İki gün yas ilan edildi

Dakka'da teröristler de dâhil toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Bangladeş'te iki günlük yas ilan edildi.

Yas sürecini onaylayan Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina, Bangladeş'i uçurumdan kurtarma sözü verdi.

Hasina dün yaptığı açıklamada, teröristlere seslenerek ”İslam bir barış dinidir. Din adına öldürmekten vazgeçin“ demişti. Hasina, saldırının arkasındakilerin çoğu Müslüman 160 milyon nüfuslu Bangladeş'i mahvetmeye çalıştıklarını söylemişti.

Terör örgütü IŞİD ise Dakka'daki saldırıyı üstelenerek Batı tarzı bir kafede “Haçlı devletlerinin vatandaşlarının toplantısını” hedef aldığını duyurdu.

Altı terörist operasyon sırasında vurularak öldürüldü.

Papa Dakka'da ölenler için dua etti

Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan on binlerce kişiden Dakka'daki saldırıda ölenler için sessizce dua etmelerini istedi.

Papa, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “Tanrı şiddet dolu kişilerin nefretle kör olmuş kalplerini dönüştürsün” dedi. Yaralıların ve kurban yakınlarının yanında olduğunu ifade etti.