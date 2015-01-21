IŞİD'e yardımdan 3 zanlı yargı önünde



Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün radikal IŞİD örgütünün destekçisi oldukları gerekçesiyle iki kadın ve bir erkek zanlı yargı önüne çıkıyor. Federal Savcılık zanlılar Karolina R., Jennifer Vincenza M. ve Ahmed Sadık M.'yi 'yabancı bir terör örgütüne destek sunmak'la suçluyor.

İddianameye göre Bonnlu Karolina R., IŞİD üyesi Fared S. ile evlendi. Ardından 2013 Ekim-2014 Şubat ayları arasında Suriye'deki eşine IŞİD'in propaganda videolarını çekmesi için çok sayıda kamera ve 5 bin euro para gönderdi. Daha sonra eşine 6 bin euro daha gönderdi. İddianameye göre Karolina R. bir kez de kendisi Suriye'ye eşinin yanına gitti. Alman vatandaşı olan Ahmet Sadık M. ve Jennifer Vincenza M. ise IŞİD örgütüne destek için 2 bin 200 euro para toplamak ve Karolina R.'ye yardım etmekle suçlanıyor.

İddianamede zanlılar için 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.