T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'e yardımdan 3 zanlı yargı önünde

IŞİD örgütüne destek sundukları iddiasıyla ikisi kadın üç zanlı bugün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanmaya başlıyor. Zanlılar hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor.

21 Ocak 2015 12:55


Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün radikal IŞİD örgütünün destekçisi oldukları gerekçesiyle iki kadın ve bir erkek zanlı yargı önüne çıkıyor. Federal Savcılık zanlılar Karolina R., Jennifer Vincenza M. ve Ahmed Sadık M.'yi 'yabancı bir terör örgütüne destek sunmak'la suçluyor.

İddianameye göre Bonnlu Karolina R., IŞİD üyesi Fared S. ile evlendi. Ardından 2013 Ekim-2014 Şubat ayları arasında Suriye'deki eşine IŞİD'in propaganda videolarını çekmesi için çok sayıda kamera ve 5 bin euro para gönderdi. Daha sonra eşine 6 bin euro daha gönderdi. İddianameye göre Karolina R. bir kez de kendisi Suriye'ye eşinin yanına gitti. Alman vatandaşı olan Ahmet Sadık M. ve Jennifer Vincenza M. ise IŞİD örgütüne destek için 2 bin 200 euro para toplamak ve Karolina R.'ye yardım etmekle suçlanıyor.

İddianamede zanlılar için 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİDDüsseldorf Eyalet Yüksek MahkemesiEyalet Yüksek MahkemesiSavcılıkKarolina Jennifer VincenzaAhmed SadıkBonnlu Karolina IŞİDFaredEkim-2014SuriyeKarolinaAhmet SadıkJennifer VincenzaNisanDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24