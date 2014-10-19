IŞİD'e saldırılar sürüyor



Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü, Kürt grupların, cumartesi günü IŞİD militanlarının Türkiye sınırındaki Kobani'de yaptıkları saldırıların geri püskürttüğünü bildirdi.

IŞİD'in Kobani'den toplam 26 havan mermisi fırlattığı belirtildi. En az üç havan mermisinin Türkiye topraklarına, bir tanesinin de Türk askerinin konuşlandığı tepenin yakınlarına düştüğü ifade dildi.

Kobani'deki Kürtlerin dış ilişkiler sözcüsü İdris Nassan, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, havan mermilerinin hedefinin Suriye sınır karakolları olduğunu çünkü sivillerin kaçışta kullandığı ve aynı zamanda Kürt savaşçılara ikmal yapılan tek yolun buradan geçtiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD liderliğindeki koalisyonun saldırıları sürüyor. ABD, cuma gününden bu yana Suriye ve Irak‘ta IŞİD'e yönelik 25 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Gelişmelerin cesaret verici olduğunu bildiren ABD, yine de hava saldırılarının tek başına Kobani'nin cihatçıların eline geçmesini önlemeye yetmeyebileceğini söyledi.