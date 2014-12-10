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Dünya
Deutsche Welle

IŞID'e karşı yeni ittifak

Irak, İran ve Suriye hükümet yetkilileri Tahran'da yaptıkları konferansta, IŞİD örgütüne karşı daha sıkı işbirliği yapma kararı aldı.

10 Aralık 2014 11:58


Tahran'daki konferansın ardından açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Şerif yaptı. Cevad Şerif Irak, İran ve Suriye'nin terörizm ve aşırılığa karşı mücadele konusunda ta en başından beri aynı bakış açısına sahip olduğunu, terörist gruplara karşı çıktığını söyleyerek, 'Bu işbirliğine devam etme kararı aldık' dedi. Toplantıya Irak'ı temsilen Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Suriye'yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Velid Muallim katıldı.

Konferansın açılışında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki ülkelerin işbirliği yapması halinde, IŞİD gibi 'İslam karşıtı grupların' yabancı birliklerin desteği olmaksızın yenilebileceğini söyledi. Ruhani konuşmasında uluslararası devletler topluluğuna, 'Terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı mali yardımlara son verme' çağrısında da bulundu. İran, Suudi Arabistan ve Katar'ı, cihat savaşçılarına düzenli olarak destek sunmakla suçluyor.

İran Cumhurbaşkanı Tahran'daki konferansta ayrıca dinî okullarda reform yapılmasını da talep etti. İran Cumhurbaşkanı ancak reform sayesinde dini aşırılık ve şiddetle yorumlayanlara karşı mücadele edilebileceğini ve İslam'ın ılımlı ve hoşgörülü bir din olmasının dünyaya gösterilebileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı bu sözleriyle, Suudi Arabistan'da İslam'a dair aşırı muhafakazakâr, dünyanın diğer ülkelerindeki okul ve camilere yayılan, birçok cihat grubunun temel aldığı yorumları eleştirmiş oldu.

Suudi Arabistan ve Katar, ABD'nin baskısı yüzünden, IŞİD'le mücadele koalisyonuna katıldı. İran'sa bu koalisyonda yer almıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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