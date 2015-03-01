IŞİD'e karşı yeni bir güç kuruldu

Irak'ta Selahattin valisi Raid El Cuburi Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Beg nahiyesinde Sünni Araplar tarafından kurulan şehit Umeyye El Cbara ordusunu ziyaret etti.

IŞİD'e karşı kurulan bu güçte ülkenin farklı illerinden gönüllü olarak katılımcılar var. Selahattin valisi Cuburi burada, Selahattin ilinin IŞİD'den tamamen arındırılması için operasyonların kapıda olduğunu söyledi. Süleyman beg nahiyesinde eğitim almakta olan yeni güçte başta Selahattin ili ve diğer bazı illerden gönüllü vatandaşlar yer alıyor.



Vali El Cuburi kurulan yeni askeri güce destek verdiklerini belirterek IŞİD'e karşı Selahattin ilindeki tüm aşiret güçlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Tuzhurmatu kaymakamı Şella Abdil ise, Süleyman beg nahiyesindeki eğitim merkezini ziyaret eden vali El Cuburi'ye teşekkür etti. Selahattin il meclisi güvenlik komisyonu başkanı Casim Cibara ise, kurulan bu ordu içerisinde Türkmenlerin de aralarında olduğu farklı etnik ve mezhep gruplarından gönüllülerin yer aldığını, Selahattin ilinin IŞİD belasından kurtarılacağını söyledi.

