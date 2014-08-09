IŞİD'e karşı taarruz



ABD, Irak Şam İslam Devleti Örgütü'ne (IŞİD) yönelik dün de yeni hava saldırısı düzenlediklerini doğrularken, IŞİD'den kaçan binlerce Yezidiye havadan ikinci kez yardım paketleri attığını duyurdu.

Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yardım paketlerinin iki savaş uçağının eşlik ettiği üç kargo uçağıyla Sincar Dağları'na ulaştırıldığı kaydedildi. IŞİD'in zulmünden kaçan yaklaşık 50 bin Yezidi'nin burada saklandığı, onlarcasının ise açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sincar Dağları'na ilk yardımın cuma sabahı ulaştığı, yaklaşık 10 bin Yezidi'nin ise Kürt peşmegeleri tarafından oluşturulan güvenlik koridoruyla kurtarıldığı bildiriliyor.

Irak haber portalı Şafak News'in haberine göre ABD'nin hava saldırılarının ardından Kürt peşmergeler de Kerkük'ün güneyindeki bir IŞİD saldırısını yeri püskürtmeyi başardı. Haberde IŞİD militanlarının "ağır kayıp verdiği" kaydediliyor.