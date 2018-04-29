IŞİD'e karşı savaşan İngiliz'e 'terör' suçlaması

Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaşan bir İngilizin mahkemede 'terör' ile ilişkili bir suçla suçlanacağı öğrenildi.

43 yaşında eski bir asker olan Jim Matthews'un, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) yanında savaşa katıldığı belirtiliyor.

14 Şubat'ta mahkemeye çıkarılması beklenen Matthews'un "terörizmin finansmanı ya da hazırlığı için ayrılan bir yerde bulunmak" ile suçlanacağı kaydediliyor.

Londra Polis Teşkilatı Matthews'un, "Irak ve Suriye'de 15 Şubat 2016 tarihinde ya da bu tarihten önce, terörizmin finansmanı ya da hazırlığı ile ilişkili eğitim ya da talimat verilen bir veya birkaç yerde bulunmakla" suçlanacağını açıkladı.

Bu suç, İngiltere Terörle Mücadele Kanunu'nun (2006) sekizinci bölümünde yer alıyor.

BBC muhabiri Emma Vardy, bu durumun İngiltere'de daha önce eşi benzerinin görülmediğini kaydediyor.

Şimdiye kadar İngiliz mahkemelerinin IŞİD'e karşı savaşmaya giden İngilizler hakkında nasıl bir hükme varacağının bilinmediğini söyleyen Vardy, İngiltere'de terörle mücadele kanunlarının siyasi ya da ideolojik bir nedenle şiddete başvurmayı yasakladığını söylüyor.

2015 yılından beri onlarca İngilizin IŞİD'e karşı YPG'nin yanında gönüllü olarak savaşmaya gittiği biliniyor.

Matthews, İngiltere merkezli Channel 4 kanalında IŞİD'e karşı savaşan İngilizler hakkındaki bir belgeselde yer almıştı.