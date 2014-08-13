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IŞİD'de Robin Williams kavgası!

Ünlü oyuncu Robin Williams'ın hayatını kaybetmesinin ardından Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyeleri arasında "taziye krizi" çıktı

13 Ağustos 2014 13:25

Aktör Robin Williams’ın hayatını kaybetmesinin ardından Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyeleri arasında “taziye krizi” çıktı. Williams’ın intihar etmesi üzerine Twitter’dan oyuncuya duydukları sevgiyi ilan eden IŞİD üyelerine örgüt içinden tepki geldi.

Radikal’de yer alan habere göre, Twitter’da Abdullah adlı 19 yaşındaki bir IŞİD üyesinin “Robin Williams öldü mü? Çok garip. Onun filmlerini izleyerek büyüdüm” yazması üzerine İngiliz olduğu görülen IŞİD elemanı “Çok yazık. Jumanji’yi seviyordum. Hatta filmi kaydetmiştim” yanıtını verdi. Bunun üzerine ise Abdullah, “Güzel film. Çocukken çok severdim” dedi ve ekledi: “Jumanjihadi? Epey akılda kalıcı.”

 

'Beni, cihat için takip edin'

 

Twitter kullanıcılarının Abdullah’a filmlerle ilgili soru yöneltmesi ve şaşkınlıklarını dile getirmesinin ardından IŞİD üyesi, “Şimdi, insanların beni, cihat hakkında verdiğim bilgiler için değil de sevdiğim filmler için takip etmesinden endişeleniyorum. Son 3 saattir sorular soruyorsunuz, gerçekten hem IŞİD’i ve cihadı desteklemek hem de film izlemenin imkansız olduğunu mu düşünüyorsunuz” yazdı.

 

Tepki üzerine sildi

 

Ancak, Williams’a taziye mesajı yazan IŞİD üyelerine tepki gecikmedi. IŞİD destekçisi bir Twitter kullanıcısı, oyuncunun cihat hakkındaki bir konuşmasını paylaşarak, “Robin Williams’ı övenlere sesleniyorum, inancınızı gözden geçirmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, videoyu paylaşan üyeye destek vererek, “O, intihar etti, yaşamını sürdürmek için kadın kılığına girdi ve dinimizi lekeledi. Allah onu cehennemde cezalandırsın” dedi.

Taziye mesajı yayımlayan ve Williams’ın filmlerini öven kullanıcılar, tepkiler üzerine tweetlerini sildi. Abdullah, “Robin Williams’a huzur içinde uyu diyenler, bakın o İslam hakkında ne demiş. Allah onu yaksın” mesajının altında oyuncunun cihat konuşmasını paylaştı. IŞİD üyesi daha sonra, “Kafirlerin bir kişinin ölümünden bu kadar kahrolmaları çok garip. İyi filmler evet… ama sonuçta kafir” yazdı.

 

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