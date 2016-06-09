T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD, Irak'ta antik çağa ait tapınağı havaya uçurdu!

BM, IŞİD'in Irak'taki 2 bin 800 yıllık Nabu Tapınağını havaya uçurduğunu doğruladı

09 Haziran 2016 13:37

Birleşmiş Milletler, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Irak'taki bir antik çağ tapınağını daha tahrip ettiğini doğruladı. BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), uydudan çekilen fotoğraflardan, Musul şehrinin güney kesimindeki Asur medeniyetinden kalma antik Nabu Tapınağı'nın bombalanması sonucu tapınakta önemli hasar oluştuğunun saptandığını açıkladı.

IŞİD birkaç gün önce 2 bin 800 yıllık tapınağını havaya uçuracağını açıklamıştı. Örgütün yayınladığı videoda tapınağın girişi görüntülenmiş ve güçlü bir patlama sesi duyulmuştu. Terör örgütü Mısır'daki piramitlerle sfenksleri de havaya uçurma tehdidinde bulunmuştu. IŞİD İslam öncesi dönemde inşa edilen tapınak ve heykelleri put oldukları gerekçesiyle reddediyor.

Asurluların bilgelik tanrısına adadığı Nabu Tapınağı, M.Ö 13'üncü yüzyılda Dicle Nehri kıyısında inşa edilmiş Nimrud antik kentinde bulunuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IŞİD IrakNabu TapınağınıMilletlerEğitimAraştırma EnstitüsüMusulAsurNabu TapınağıMısırNabu Tapınağı MÖDicle NehriNimrudDeutsche Welle TürkçeDW AFP AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24