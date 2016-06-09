IŞİD, Irak'ta antik çağa ait tapınağı havaya uçurdu!

Birleşmiş Milletler, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Irak'taki bir antik çağ tapınağını daha tahrip ettiğini doğruladı. BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), uydudan çekilen fotoğraflardan, Musul şehrinin güney kesimindeki Asur medeniyetinden kalma antik Nabu Tapınağı'nın bombalanması sonucu tapınakta önemli hasar oluştuğunun saptandığını açıkladı.

IŞİD birkaç gün önce 2 bin 800 yıllık tapınağını havaya uçuracağını açıklamıştı. Örgütün yayınladığı videoda tapınağın girişi görüntülenmiş ve güçlü bir patlama sesi duyulmuştu. Terör örgütü Mısır'daki piramitlerle sfenksleri de havaya uçurma tehdidinde bulunmuştu. IŞİD İslam öncesi dönemde inşa edilen tapınak ve heykelleri put oldukları gerekçesiyle reddediyor.

Asurluların bilgelik tanrısına adadığı Nabu Tapınağı, M.Ö 13'üncü yüzyılda Dicle Nehri kıyısında inşa edilmiş Nimrud antik kentinde bulunuyor.