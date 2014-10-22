IŞİD sorunu görüşüldü



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Kerry, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın uluslararası krizlerin çözümündeki öncü rolünü övdü. İki bakanın yaptığı görüşmelerin en önemli konusu ise terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki faaliyetleriydi. Kerry, “IŞİD'i zayıflatmalı ve yenmeliyiz” şeklinde konuştu.

Son olarak Frankfurt Havaalanı'nda yakalanan Denverlı üç genç kızı örnek gösteren Kerry, radikallerin ABD ve Avrupa'dan sempatizan topladığını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, IŞİD'e katılmak üzere yolda olan üç genç kızın yakalanmasını ABD ve Alman güvenlik birimlerinin iyi işbirliğinin bir kanıtı olarak gösterdi.

Steinmeier ise gençlerin seyahat hareketini kontrol etmenin çok kolay olmadığını vurguladı. Her yıl Almanya’dan Türkiye’ye on binlerce gencin uçtuğunu belirten Steinmeier, tatil için mi gittikleri, yoksa başka amaçlarının mı olduğunu anlamanın zor olduğunu kaydetti.

Türk güvenlik yetkilileriyle işbirliğinin önemine atıfta bulunan Alman bakan, Türkiye’de çatışma bölgelerine gitmeye çalışan yüzlerce gencin durdurulduğunu söyledi.

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı

Öte yandan Steinmeier, Kerry ile Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini ifade etti ve ''John Kerry çocukluğunun bir bölümünü burada geçirmiş. Berlin'in bölünmüşlüğünü kendisi de biliyor. İnşa edilen duvar aileleri parçaladı, arkadaşları ayırdı'' dedi.

ABD'nin, duvarın yıkılmasındaki desteğine işaret eden Steinmeier, ''Almanya bunu hiç unutmayacak'' diye konuştu.

Kerry'nin gün içinde Başbakan Angela Merkel ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, IŞİD ile mücadele ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların ele alınacağı tahmin ediliyor.