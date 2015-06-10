‘IŞİD Sirte’yi de ele geçirdi‘



Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini elinde bulunduran radikal İslamcı IŞİD'in, Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentini de kontrolü altına aldığı belirtiliyor. Radikal İslamcı internet sitelerinin takibi konusunda uzman Amerikan Site şirketinden yapılan açıklamada, IŞİD'in kentteki savaşçılarını gösteren fotoğraflar yayınladığı kaydedildi.

Site‘ın açıklamasına göre, IŞİD tarafından yayınlanan son fotoğraflar, IŞİD savaşçılarını çarpışırken, askeri araçlar üzerinde, kentte keşif turu yaparken ve kent yakınındaki termik santrali gezerken gösteriyor. Fotoğraflarda IŞİD'in Libya kolu Fecr-i Libya savaşçılarının cesetlerinin de görüldüğü kaydediliyor.

IŞİD mayıs ayı sonunda başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki Sirte havaalanını ele geçirmişti.

Tobruk'tan BM planına eleştiri

Böylece Libya'daki iç siyasi krize çözüm bulunması çabaları da darbe almış oldu. Çarşamba günü Berlin'de düzenlenecek toplantıda BM özel temsilcisi Bernardino Leon'un barış planı masaya yatırılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, kavganın tarafları ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, AB, İtalya ve İspanya‘nın Libya özel temsilcileri ile bir araya gelecek.

Ancak uluslararası topluluk tarafından tanınan Tobruk'taki Libya Temsilciler Meclisi, çarşamba günü Berlin'de masaya yatırılması öngörülen BM planını eleştirdi. Meclis sözcüsü Faraj Ebu Haşim, planla ilgili önemli çekinceler olduğunu belirterek, “Berlin'e seyahat edecek olan, bunu meclisin verdiği görevle değil, kendi adına yapacaktır“ diye konuştu.

Libya devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından ülkede kaos ve şiddet bitmedi. Geçen yaz İslamcı milisler başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır ülkede bir milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.