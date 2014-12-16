IŞİD şehirlere akrep yağdırıyor!

IŞİD militanlarının Irak'ta terör ve korku saçmak için yeni yöntemler deniyor. Bunlardan sonuncusu zehirli hayvanları tüplere doldurarak, şehirlerin ve kasabaların içine bombalamak.

Vatan'ın haberine göre, tüplere doldurdukları hayvanları kasabalara ve şehirlere fırlatan militanların bu saldırısının "psikolojik etkisinin" oldukça ciddi olduğu belirtildi.

İngiliz eski NATO biyolojik ve kimyasal silah sorumlusu Hamish de Bretton-Gordon şu açıklamayı yaptı:

"Bu bir delilik. IŞİD doğaçlama olarak yeni korku saçacak silahlar ve bunları ateşleyecek cihazlar üretiyor. Akrep Bombaları da panik yaratıyor. Akrepler güçlü hayvanlar, kilometrelerce fırlatılmalarına rağmen, tüp patlayınca dışarı çıkıp her tarafa ilerliyorlar. Bazı akrepler oldukça zehirli ama bombanın ana fikri korku yaratmak."

Bretton-Gordon, 60 santimetrelik bombaların can almadığını, ancak dev bir psikolojik etkisi olduğunu ifade etti.

Akrep Bombası'nın geçmişi, milattan sonra 198 yılına dayanıyor. Dönemin Iraklıları, Akrep Bombası'nı Roma-Pers savaşlarında kendilerini Romalıların işgaline karşı korumak amacıyla kullandılar.