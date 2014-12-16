T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD şehirlere akrep yağdırıyor!

IŞİD'in son yönteminin ciddi 'psikolojik etkileri' olduğu belirtildi

16 Aralık 2014 15:24

IŞİD militanlarının Irak'ta terör ve korku saçmak için yeni yöntemler deniyor. Bunlardan sonuncusu zehirli hayvanları tüplere doldurarak, şehirlerin ve kasabaların içine bombalamak.

Vatan'ın haberine göre, tüplere doldurdukları hayvanları kasabalara ve şehirlere fırlatan militanların bu saldırısının "psikolojik etkisinin" oldukça ciddi olduğu belirtildi.

İngiliz eski NATO biyolojik ve kimyasal silah sorumlusu Hamish de Bretton-Gordon şu açıklamayı yaptı:

"Bu bir delilik. IŞİD doğaçlama olarak yeni korku saçacak silahlar ve bunları ateşleyecek cihazlar üretiyor. Akrep Bombaları da panik yaratıyor. Akrepler güçlü hayvanlar, kilometrelerce fırlatılmalarına rağmen, tüp patlayınca dışarı çıkıp her tarafa ilerliyorlar. Bazı akrepler oldukça zehirli ama bombanın ana fikri korku yaratmak."

Bretton-Gordon, 60 santimetrelik bombaların can almadığını, ancak dev bir psikolojik etkisi olduğunu ifade etti.

Akrep Bombası'nın geçmişi, milattan sonra 198 yılına dayanıyor. Dönemin Iraklıları, Akrep Bombası'nı Roma-Pers savaşlarında kendilerini Romalıların işgaline karşı korumak amacıyla kullandılar.

ETİKETLER

ışidakrepıraksuriyezehirli hayvanbombakorkuterörpsikolojik etkihamish de bretton gordonnato

İlgili Haberler

IŞİD helikopter düşürdü

IŞİD Irak ordusuna bağlı bir helikopteri düşürdü. Helikopterde bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

IŞİD, Anbar'a ilerliyor

IŞİD, Irak'ın batısındaki Anbar'da bazı köy ve beldeleri daha ele geçirdi

IŞİD, Sidney'de kafe basıp içeridekileri rehin aldı iddiası

Avustralya Başbakanı: Tek amaçları korkutmak. Avustralya barışçıl, güvenli bir ülke, Avustralyalılar normal yaşantısına devam etsin

AB dışişleri bakanları IŞİD gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yılın son toplantısında IŞİD'e karşı alınacak önlemlerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan mülteci krizini görüşecek.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24