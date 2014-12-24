IŞİD savaş uçağı düşürdü



IŞİD, düşürülen uçaktan sağ kurtulmayı başaran Ürdünlü pilotun görüntülerini internette yayınladı.

Ürdün ordusu, 26 yaşındaki savaş uçağı pilotunun esir alındığını doğruladı. Pilotun yakalanmadan önce diğer Ürdünlü pilotlarla birlikte IŞİD'e karşı hava saldırılarına katıldığı açıklandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de uçağın Rakka kenti yakınlarında düşürüldüğünü doğrulamıştı.

ABD hükümeti IŞİD'e karşı hava operasyonlarına bu yılın eylül ayında başladı. Irak'taki IŞİD mevzilerinin vurulmasıyla başlayan harekâta daha sonra Suriye de dahil edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin Suriye'de 3 aydır düzenlediği hava saldırılarında en az bin 171 kişinin can verdiğini duyurdu. Bunların büyük kısmının IŞİD mensupları olduğu, 52 kurbanın ise sivil olduğu belirtildi.

ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonda 40'tan fazla ülke yer alıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Ürdün IŞİD'e hava saldırıları düzenleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Sahva milislerine intihar saldırısı

Öte yandan Bağdat’ın güneyindeki bir askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olayda ölenlerden büyük kısmını Sahva (Uyanış) adı verilen hükümet yanlısı milislerin meydana getirdiği belirtildi. Patlama, Sahva milisleri maaşlarını almak için bekledikleri sırada meydana geldi.