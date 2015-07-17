IŞİD savaş gemisini vurdu



Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, cihatçılarla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışma sonrasında gemide yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, herhangi bir kayıp verilmediği vurgulandı.

Görgü tanıkları şiddetli patlama sonrasında gemiden yoğun duman yükseldiğini, yardıma gelen Mısır donanmasına ait gemilerin mürettebatı tahliye ettiğini söyledi.

IŞİD'in 'Sina Vilayeti' açıklama yaptı

Mısır'da "Sina Vilayeti" adı altında IŞİD'in kolu olarak faaliyet gösteren Ensar Beyt'ül Makdis örgütünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise saldırının görüntülerine yer verildi. Mısır savaş gemisinin "uzaktan kumanda düzeneğine sahip bir roketle vurulduğu" ileri sürüldü.

Mısır Ordusu'nu hedef alan saldırılar, eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı.

Mısır'da yüzlerce polis ve asker öldü

Saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da bu ay başında düzenlediği son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef almış, İsrail ve Gazze Şeridi sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirmişti.

Kendini 'halife' ilan ederek 'Halife İbrahim' adını alan IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin destekçileri bundan bir yıl öncesinde sadece Irak ve Suriye'ye odaklanmış durumdaydı. Ancak IŞİD, kendine biat eden örgütler aracılığıyla hızla etkinliğini artırıyor. Örgüt, Libya'da da güç kazanıyor.