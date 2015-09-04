IŞİD Palmira'yı yıkmaya devam ediyor



Suriye Antik İdaresi Dairesi yöneticisi Maamun Abdülkerim AFP'ye verdiği demeçte, IŞİD'in bu kez Palmira'da üç mezarı yıktığını doğruladı. IŞİD daha önce Baal ve Baal Şamin Tapınakları'nı yıkmıştı. Bu tapınakların yıkıldığı, BM Operasyonel Uydu Uygulama Merkezi Programı (UNISAT) tarafından doğrulanmıştı.

IŞİD antik Palmira kentini mayıs ayında ele geçirmişti. Bu tarihten bu yana da kentkeki mozale ve heykelleri yıkarak, tapınakları havaya uçuruyor. IŞİD'in yıktığı Baal Şamin tapınağı 2 bin yıllık. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor.