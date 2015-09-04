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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Palmira'yı yıkmaya devam ediyor

IŞİD antik Palmira kentindeki yıkımı sürdürüyor. Daha önce iki tapınağı yıkan IŞİD bu kez üç tarihi mezarı hava uçurdu.

04 Eylül 2015 15:31


Suriye Antik İdaresi Dairesi yöneticisi Maamun Abdülkerim AFP'ye verdiği demeçte, IŞİD'in bu kez Palmira'da üç mezarı yıktığını doğruladı. IŞİD daha önce Baal ve Baal Şamin Tapınakları'nı yıkmıştı. Bu tapınakların yıkıldığı, BM Operasyonel Uydu Uygulama Merkezi Programı (UNISAT) tarafından doğrulanmıştı.

IŞİD antik Palmira kentini mayıs ayında ele geçirmişti. Bu tarihten bu yana da kentkeki mozale ve heykelleri yıkarak, tapınakları havaya uçuruyor. IŞİD'in yıktığı Baal Şamin tapınağı 2 bin yıllık. Palmira, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirası listesinde yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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