IŞİD öğrencilere işkence yapmış



İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) yetkilileri, IŞİD'in Suriye'nin Kobani kentinde kaçırdığı Kürt gençleri aylardır zorla alıkoyduğu ve işkence yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Örgüt, mayıs ayının sonlarında 250 kadar çocuk ve gencin okula giderken kaçırıldığını ve aralarındaki 100 kız öğrencinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.

IŞİD'in elinden dört ay sonra kurtulan 14 ila 16 yaşlarındaki dört gençle konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü, gençlerin IŞİD'in kendilerine nasıl işkence yaptığını anlattığını kaydetti. Örgüt, IŞİD militanlarının Kürt öğrencilere hortum ve elektrik kablosu ile vurduğunu, zorla din dersi verdiğini, ayrıca katledilen rehinelerin görüntülerini zorla izlettirdiğini bildirdi.

Geçen mayıs ayının sonlarında Kobani dışındaki okullarına giderken kaçırılan genç ve çocukların ekim ayının sonunda serbest bırakıldıkları, ancak IŞİD'in rehineleri neden serbest bıraktığının bilinmediği ifade edildi. Serbest bırakılan rehinelerin çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye gittikleri belirtiliyor.

IŞİD, ayrıca geçen şubat ayında PYD'ye üye oldukları gerekçesiyle 160'dan fazla kişiyi alıkoymuştu. Örgütün rehin aldığı kişilerden 93'ünü serbest bıraktığı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından açıklandı. Diğer rehinelerin akıbeti ise bilinmiyor.

Öte yandan Aşure Günü nedeniyle Irak'ın Kerbela kentine yüz binlerce Şii akın ederken, IŞİD'in Şiilere yönelik bir saldırı düzenlemesinden endişe ediliyor. Irak yönetiminin saldırı tehlikesine karşı yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve 33 binden fazla güvenlik gücünü görevlendirdiği bildirildi.

Alman dış istihbarat servisi BND ise IŞİD'i dünyadaki en tehlikeli terör organizasyonu olarak sınıflandırdı. BND Başkanı Gerhard Schindler, Berlin'de yaptığı bir konuşmada, "IŞİD şu anda dünyadaki en varlıklı, en iyi organize olmuş ve en iyi şekilde silahlanmış terör örgütü" dedi.