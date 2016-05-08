IŞİD Mısır’da polise saldırdı



Başkent Kahire'nin banliyölerinden birinde içinde sivil polislerin bulunduğu minibüse ateş açıldı.

Saldırıda 8 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD‘e bağlı bir grup üstlendi.

Mısır resmi haber ajansı MENA, 4 silahlı saldırgan ateş açtığı sırada polislerin Helvan bölgesinde güvenlik kontrolü için bulunduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Magdy Abdülgaffar saldırı sonrası soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Son saldırı kasım ayında dört polis memurunun hayatını kaybettiği bir güvenlik kontrol noktasındaki saldırıdan sonraki en ölümcül saldırı oldu. O saldırıyı da IŞİD'e bağlı grup üstlenmişti.