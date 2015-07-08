IŞİD militanlarına idam cezası



'Shafaag News' adlı haber portalına göre, başkent Bağdat'ta görülen davada IŞİD militanlarının işlediği suçların toplanan delillerle kanıtlandığı belirtilerek 24 sanığın idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Iraklı askerleri toplu halde öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.

Davada toplam 28 kişinin yargılandığı ve diğer 4 kişinin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirildiği bildirildi. Geçen yıl Irak'ta ilerlemeye başlayan IŞİD militanları, Tikrit'te teslim olmayan tahminen bin 700 Irak askerini kurşuna dizmiş ve bunun görüntülerini de internet üzerinden yayınlamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise öldürülenlerin sayısının 770 olduğunu ifade ediyor.

Irak ordusunun Tikrit'i geri almasının ardından geçen nisan ayında 14 toplu mezar bulunmuştu. Irak'ta büyük bir tepkiye neden olan katliam nedeniyle Irak hükümeti de eleştirilmişti.

Öldürülenlerin yakınları geçen yıl parlamentoya yürümüş ve sorumluların cezalandırılmasını istemişti. Irak ordusundan bazı üst düzey subaylar da IŞİD'ten kaçmak ve askerleri militanlar karşısında silahsız bırakmakla suçlanıyor.