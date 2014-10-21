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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD mevzileri yok edildi

ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Suriye’de IŞİD’e yönelik dört hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

21 Ekim 2014 23:14


ABD ordu birlikleri, pazartesi ve salı günü, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı dört hava saldırısı düzenledi. Irak'taki üç hava saldırısında ise müttefik ülkelerin de yer aldığı bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonlarda avcı uçağı, bombardıman uçağı ve saldırı uçaklarının kullanıldığı ve hepsinin zarar görmeden geri döndüğü kaydedildi.

Suriye sınırındaki Kobani yakınlarındaki saldırılarda IŞİD mevzileri, bir bina ve bir IŞİD birliğinin yok edildiği açıklandı.

Irak'ta ise Musul Barajı'nın güneydoğusundaki bir mevzi ve Beyci'nin güneyindeki bir petrol rafinerisi yok edildi.

Öte yandan İngiltere, IŞİD ile mücadele çerçevesinde Suriye üzerinde keşif uçuşları yapacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, keşif uçuşlarında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı "Reaper" ile istihbarat sağlayan "Rivet Joint" uçaklarının kullanılacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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