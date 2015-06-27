IŞİD Kobani'den sürüldü



Kobani'ye perşembe günü aniden saldıran ve iki gündür kenti ele geçirmeye çalışan IŞİD militanlarının püskürtüldüğü açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Kürt birliklerinin Kobani'de yeniden kontrolü sağladığı ve çatışmaların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, YPG'nin militanları Türkiye sınırına doğru sürdüğü ifade edildi.

Kürt aktivist Rudi Muhammed Amin çatışmalarda çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğünü belirtti.

Türkiye sınırında patlama

YPG, cumartesi sabahı IŞİD militanlarının saklandığı düşünülen bir okul binasını bombalamış ve patlama Türkiye sınırında da endişeye yol açmıştı.

Muhammed Amin, bu binada saklanan tüm IŞİD üyelerinin büyük olasılıkla öldüğünü söyledi.

Onlarca sivil öldü

İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in iki günlük saldırılarının bilançosunu da açıkladı. Kobani'deki saldırılarda 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

IŞİD militanları ocak ayında dört ay süren çatışmaların ardından Kobani'den çıkartılmıştı. Aktivistlere göre, perşembe günü üç intihar saldırısı ile yeniden Kobani'ye saldıran IŞİD'in amacı kenti ele geçirmek değil, sivilleri öldürmekti.