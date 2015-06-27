T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Kobani'den sürüldü

Kürt birliklerinin IŞİD militanlarını Kobani'den püskürttüğü belirtiliyor. IŞİD'in iki günlük saldırılarının bilançosu ağır.

27 Haziran 2015 18:32


Kobani'ye perşembe günü aniden saldıran ve iki gündür kenti ele geçirmeye çalışan IŞİD militanlarının püskürtüldüğü açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Kürt birliklerinin Kobani'de yeniden kontrolü sağladığı ve çatışmaların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, YPG'nin militanları Türkiye sınırına doğru sürdüğü ifade edildi.

Kürt aktivist Rudi Muhammed Amin çatışmalarda çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğünü belirtti.

Türkiye sınırında patlama

YPG, cumartesi sabahı IŞİD militanlarının saklandığı düşünülen bir okul binasını bombalamış ve patlama Türkiye sınırında da endişeye yol açmıştı.

Muhammed Amin, bu binada saklanan tüm IŞİD üyelerinin büyük olasılıkla öldüğünü söyledi.

Onlarca sivil öldü

İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in iki günlük saldırılarının bilançosunu da açıkladı. Kobani'deki saldırılarda 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

IŞİD militanları ocak ayında dört ay süren çatışmaların ardından Kobani'den çıkartılmıştı. Aktivistlere göre, perşembe günü üç intihar saldırısı ile yeniden Kobani'ye saldıran IŞİD'in amacı kenti ele geçirmek değil, sivilleri öldürmekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KürtIŞİDKobaniHakları GözlemeviYPGTürkiyeRudi Muhammed AminAminHakları Gözlemevi IŞİDDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/HS/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24