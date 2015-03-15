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Dünya

IŞİD Karakozak'tan çıkarıldı

Süleyman Şah Türbesi'nin eski yeri olan Karakozak köyü geçen yıl 13 Mart’ta IŞİD’in kontrolüne geçmişti

15 Mart 2015 10:18

YPG ve ÖSO haftalar süren çatışmaların ardından IŞİD'i Süleyman Şah Türbesi'nin eski yeri Karakozak köyünden çıkardı. IŞİD köyden çekilirken Karakozak Köprüsü'nü havaya uçurdu.

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti militanlarının, Süleyman Şah Türbesi’nin eski yeri olan Halep’in doğusundaki Karakozak köyünden çekildiği, buranın kontrolünün Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) geçtiği belirtildi.

Bölgedeki aktivistlerden Zekeriyya Ebu’l-Bera, yaptığı açıklamada, IŞİD’in şiddetli çatışmalardan sonra Karakozak Köprüsü’ne 7 km mesafedeki stratejik El-Mecbel bölgesinin kontrolünü kaybettiğini ve el-Hammam ve el-Cessane köylerine doğru çekildiğini söyledi.

IŞİD militanları, çekilme sırasında Halep-Haseke yolu üzerindeki tek köprü olan Karakozak Köprüsü’nü patlayıcılarla havaya uçurdu.

Bu gelişmeyle Kobani ile Halep kırsalının bağlantısının tamamıyla kesildiği belirtildi.

21 Şubat’ta gece yarısı operasyonuyla Süleyman Şah türbesi, Suriye’nin Halep kentinin Karakozak köyünden Türkiye sınırına yakın Eşme köyüne taşınmıştı.

Karakozak köyü geçen yıl 13 Mart’ta IŞİD’in kontrolüne geçmişti.

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