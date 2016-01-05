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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD kan kaybediyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, IŞİD'in geçen yıl Irak'ta yüzde 40, Suriye'de ise yüzde 20 oranında toprak kaybettiğini açıkladı.

05 Ocak 2016 21:43


ABD öncülüğünde IŞİD'le mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun Bağdat'taki koordinatörü Albay Steve Warren, terör örgütünün 2014 yılında Irak'ta kontrolündeki bölgelerin yüzde 40'ını, Suriye'de ise yüzde 20'sini kaybettiğini açıkladı.

IŞİD 2014 yılından itibaren Suriye ve Irak'ta birçok kenti ele geçirmiş, daha sonra Irak'ın Tikrit ve Ramadi kentleri ile Suriye'nin kuzeyindeki bazı kentlerden geri çekilmek zorunda kalmıştı. IŞİD halihazırda Irak'ın kuzeyindeki en önemli kentlerden biri olan Musul'u elinde bulunduruyor. Irak Başbakanı Haydar Ebadi aralık ayında yaptığı açıklamada, IŞİD'in 2016 yılında tamamen bozguna uğratılacağını söylemişti. IŞİD'e karşı ABD'nin öncülük ettiği uluslararası koalisyona Irak ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peşmergeler de destek veriyor. İngiltere, Fransa ve Ürdün koalisyona destek veren ülkeler arasında.

Sarin gazı tartışması

Öte yandan RIA ajansı, Rusya'nın, IŞİD'in Suriye'de kimyasal silah kullandığı konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın kitlesel silahlardan sorumlu bölümünün başkanı Mikhail Ulyanov, sarin gazı yapımında kullanılan maddelerin Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderildiği iddialarının araştırılmasını talep etti.

Merkezi Lahey'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPWC), Suriye yönetiminin talebiyle Şam yakınlarındaki 11 ayrı saldırı vakasından numune alıp incelemiş ve konuyla ilgili raporunda, "alınan kan örneklerinde sarin ya da sarin benzeri bir gazın izlerine rastlandığı" ifadesine

yer vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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