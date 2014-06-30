'IŞİD ile başa çıkmak zor'



Irak ve Suriye’de önemli mevziler kazanan Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD), "Tüm Müslümanları hilafet devletine biat etmeye çağırıyoruz" şeklinde çağrıda bulunmuştu. İslam âlimlerinden ise “Kendini halife ilan eden örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye hiç kimsenin biat etme yükümlülüğü yoktur” şeklinde açıklamalar geliyor. Şii El Maliki başbakanlığındaki Irak hükümet güçlerinin Sünni IŞİD’e karşı mücadelesi ise sürüyor.

Almanya’nın Mainz kentindeki Arap Dünyası Araştırma Merkezi (ZEFAW) Direktörü Dr. Günter Meyer, IŞİD’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Kendisine karşı olan tüm Müslümanlarla savaşıyor'

Ortadoğu’da, özellikle Suriye-Irak ekseninde aşırı İslamcı grupların birbirleri ile mücadele ettikleri son dönemde iyice su yüzüne çıkmış durumda. Peki kim, kime karşı, hangi hedefler etrafında savaşıyor?

Alman Ortadoğu uzmanı Dr. Günter Meyer “IŞİD önce Suriye’den işe başlayarak, kendi aşırı politikalarına karşı olanları ortadan kaldırma stratejisi izliyor. Bu tabii ki diğer Müslümanlar için de geçerli, hatta onların bu aşırı politikalarını benimsemeyen Sünniler için bile... Ancak IŞİD’in hedefinde daha büyük oranda Şiiler var. Suriye’de özellikle Beşar Esad liderliğindeki Alevilere karşı savaşıyorlar. Şiileri kâfir olarak tanımlıyorlar, takibe alıyorlar ve onları katlediyorlar” açıklamasını yapıyor.

'Halifelik ilanıyla kontrol kurmak istiyor'

IŞİD ile diğer terör örgütü El Kaide arasında da çatışmalar olduğu biliniyor. Bu çatışmaları Alman uzman Meyer “Daha önceleri El Kaide’den koparak ortaya çıkan IŞİD, Suriye’de El Kaide’nin resmi uzantısı olarak bilinen El Nusra Cephesi adlı örgüt ile birleşmek istiyordu. Ancak bunu El Kaide yöneticileri istemediler. İşte o zamandan beri IŞİD, El Nusra Cephesi ile mücadele ediyor. Burada söz konusu olan IŞİD'in ele geçirdiği topraklarda halifelik ilan ederek buraları kontrolü altına almak istemesidir. Lübnan'dan İsrail topraklarına ve Irak'taki eski Osmanlı bölgelerine kadar uzanan bir bölgeden söz ediyoruz” şeklinde değerlendiriyor.

'En iyi olanaklara sahip terör örgütü konumunda'

IŞİD'in şu anda geldiği noktada El Kaide'den daha güçlü bir terör örgütüne dönüştüğü iddiaları var. Alman uzman Meyer “IŞİD şu anda en dikkate şayan, en güçlü, en iyi şekilde silah donanımı olan ve en iyi finansman kaynaklarına sahip aşırı bir örgüt. Buna paralel olarak liderleri Pakistan'da saklanan ve cephe faaliyetlerinden uzak kalan El Kaide ise giderek nüfuzunu yitiriyor. Özellikle son askerî başarılarından sonra ve interneti, sosyal medyayı da çok iyi kullanması nedeniyle IŞİD cihatçılar için bir çekim odağı oluşturuyor. Bu yüzden batılı ülkelerdeki aşırı İslamcılar dahil olmak üzere bu kitleden en fazla ilgiyi IŞİD görüyor” diyor.

'Irak'ta Sünni direnişten destek görüyor'

Birçokları, aşırı dinci terör gruplarının kendi aralarındaki bu mücadeleleri sonucunda aşırı İslamcılığın yok olacağını düşünüyor. Alman uzman Meyer “Şu an somut olarak böyle bir şey beklenmiyor. Zaten şu an IŞİD çok güçlü konumda. Suriye'de hasım konumdaki İslamcı milisler IŞİD'le başa çıkacak güçte değil. Irak'ta ise halkın büyük Sünni kesimleri ile Saddam Hüseyin'in dağıtılan ordu mensuplarından birçoğu, eski Baas Partisi üyeleri IŞİD'e destek oluyor. Bunlar Sünnilere sistematik olarak ayrımcılık uygulayan ve onlarla iktidarı paylaşmayan Bağdat'taki Şii rejimini yıkmak üzere aynı hedef etrafında mücadele veriyor. Bölgedeki yerel Sünni direniş güçleriyle bu bağlantılar nedeniyle IŞİD bu denli bir askerî güce ve desteğe ulaştı. Bundan dolayı da IŞİD'e karşı mücadele öyle kolay olmayacak” şeklinde konuşuyor.