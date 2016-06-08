IŞİD Halep'teki mevzilerden çekiliyor



Suriyeli muhaliflerin Irak Şam İslam Devleti milislerinin (IŞİD) elinde bulunan Türkiye sınırına yakın Marea kentinin kontrolünü ele geçirmeye hazırlandığı haber verildi. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi konuyla ilgili açıklamasında Marea'nın muhalifler için oldukça önemli bir bölge olduğunu belirterek, böylece muhalifler için Türkiye hattında stratejik bir ikmal noktasının açıldığını vurguladı.

Türkiye ile Halep arasındaki "Azez koridoru" üzerindeki Marea kasabası, hem insani olarak Halep'e yardımların ulaşabilmesi hem de askeri açından muhaliflerin bölgede tutunabilmeleri için stratejik bir öneme sahip. IŞİD, mayıs ayında Marea ve Azez arasındaki bölgeyi ele geçirerek muhaliflerin elindeki bu alanı ikiye bölmüştü.

Rejim karşıtları IŞİD milislerini civarındaki köylerden Halep vilayetindeki Marea ve Azez kentlerinin içerilerine doğru çekilmeye zorladıklarını duyurdu. Marea ve Azez, Halep'in kuzeyinde IŞİD'in kontrolündeki son iki büyük kasaba olma özelliğini taşıyor.

Son günlerde artan ABD ordusunun hava bombardımanı ve koalisyon güçlerinin desteğiyle muhalif güçler IŞİD'in mevzilerine ilerlemeyi sürdürüyor. On binlerce sivilin sıkışıp kaldığı bölgenin Türkiye'ye olan sınırının bir kısmı da sığınmacılara kapalı durumda. Mültecilere yardım kurumları bölgede yaklaşık 160 bin kişinin yerlerinden edildiğini tahmin ediyor.

Halep merkezinde ağır kayıplar

Muhalifler Halep'in merkezinde kendi kontrollerindeki bazı semtlerdeyse Suriye Ordusu'nun yoğun bombardımanına maruz kaldı. Çarşamba günü bölgeden gelen haberlerde en az 15 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bölgede bulunan Fransız Haber Ajansı AFP'nin muhabiri, Suriye ordu birliklerinin Al-Şaar semtindeki bir hastanenin yakınına varil bombası fırlattığını bildirdi. Hastanenin boşaltıldığı haber verilirken, yayınlanan pek çok amatör video kaydında kentteki yıkımın ve meydana gelen yangınların boyutu gözler önüne seriliyor.

ABD ve Rusya'nın arabuluculuğunda Halep'te varılan ateşkes uzun ömürlü olmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada bölgeden vazgeçmeye niyetli olmadıklarını, tüm güçleriyle Esad'a bağlı birlikleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Eskiden önemli bir kültür kenti olarak anılan Halep, 2002 yılından beri rejim güçleri ve muhalifler arasında bölünmüş durumda. Ayrıca bazı semtlerde kontrolü de El Nusra ile IŞİD elinde bulunduruyor.