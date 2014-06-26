IŞİD El Kaide ile birleşiyor

IŞİD, hafta başında Irak-Suriye sınırının Irak tarafındaki Ebu Kaim'i

işgal etmişti. Elbu Kemal ise Suriye'de

sınırın tam öteki tarafında bulunuyor.

IŞİD ve El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra Cephesi arasında aylar süren çatışmalardan sonra, Elbu Kemal

kolu IŞİD'e bağlılık bildirisinde bulundu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün direktörü Rami Abdül

Rahman, “Onlar rakip ancak iki grup da cihatçı ve radikal. Bu hareketler bölgedeki İslamcılar da dâhil

diğer isyancı gruplarla tansiyona yol açacak” şeklinde konuştu.

İki grup da El Kaide'nin bir kolu olarak başlasa da IŞİD'in 2013 yılında Suriye'deki iç savaşa dâhil

olmasıyla rakip haline gelmişlerdi. El Kaide'nin merkez yönetimi IŞİD'i reddederek El Nusra Cephesi'ni

Suriye'deki resmi kolu olarak adlandırdı.

Irak ve Suriye'de bir İslam devleti yaratma hedefinde olan IŞİD, 10 Haziran'da Musul ile başlayarak

Irak'ın bu bölgelerini ele geçirdi. IŞİD, Suriye'nin doğusundaki pek çok bölgeyi de kontrol altında tutuyor.

Suriye'nin Deyr Ezzor vilayetinde isyancıların sözcüsü Ömer Ebu Leyla, Elbu Kemal'ın kırmızı çizgi olduğu

konusunda uyarıda bulundu. Leyla, eğer IŞİD militanları Irak'tan

geçerse muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun

onlarla savaşacağını söyledi.

‘Anayasa ve siyasi sürece darbe'

Irak Başbakanı Nuri El Maliki ise dün yaptığı haftalık konuşmasında "Bu saldırılar bize gösteriyor

ki Irak'ın

bütünlüğü tehlikede. Ülke terör tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu'nun en kısa zamanda toplanacağını kaydeden

Maliki, yeni hükümeti kurmak için de

çalışmaları hızlandıracaklarını belirtti. Ancak Maliki, kendisini dışarıda bırakacak geçiş

hükümetlerine karşı

olduğunu dile getirdi ve “Ulusal kurtuluş hükümetinin kurulmasına yönelik çağrılar, Irak Anayasası'na

ve

siyasi sürece darbedir" dedi.

