IŞİD Bağdat’a ilerliyor



Musul'u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgüte bağlı militanlar başkent Bağdat’a doğru ilerliyor. El Cezire televizyonu IŞİD’in Musul’un yanı sıra Ninova, Anbar ve Salahaddin’in geniş kesimlerini de ele geçirdiğini duyurdu. Salahaddin vilayetinin merkezindeki Tikrit’in de kısa bir çatışmanın ardından IŞİD’in eline geçtiğine dair haberler geliyor.

Bağdat’ın 200 kilometre kuzeyindeki stratejik öneme sahip Beyci’yi ele geçiren IŞİD militanlarının buradaki petrol rafinerisi ve Bağdat’a da sevkiyat yapan elektrik santralinde kontrolü ele geçirmeye çalıştığı kaydediliyor.

“Cephaneliklere el kondu”

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün acil durum önlemlerinden sorumlu direktörü Peter Bouckaert, IŞİD’in ele geçirdiği yerlerde Irak ordusuna ait önemli cephanelikleri de kontrolüne aldığını ve buradan Suriye’ye de sevkiyat yapabileceğini belirtti.

Ninova vilayetinin başkenti ve Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’da yaklaşık 500 bin kişi evlerini terk ederek Kürt bölgelerine kaçmak üzere yollara döküldü. Musul’da 2 bin 400 tutukluyu cezaevlerinden salıveren IŞİD, hükümet binaları ve iki televizyon istasyonunu da ele geçirdi. Kerkük kentine bağlı kırsal kesimde de Irak ordusuyla IŞİD militanları arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

Perşembe günü Irak parlamentosunun olağanüstü toplanarak, Başbakan Nuri el Maliki’nin olağanüstü hal ilan etme çağrısını görüşeceği bildirildi.

Musul'da halk komiteleri kuruluyor

Diğer yandan Erbil'e kaçan Musul valisi Esil Nuceyfi, Musul’un yeniden ayakları üzerine durma yetisine sahip olduğunu belirterek, Musul’u geri almak, asayiş ve düzeni yeniden kurmak için halk komiteleri oluşturduklarını açıkladı.

Nuceyfi, Musul kentine 5 kilometre mesafede kuracakları bir karargahtan kentin idaresini ve güvenliğini tekrar sağlamak için çalışacaklarını söyledi. IŞİD’in Suriye rejimi tarafından desteklendiğini bildiklerini söyleyen Nuceyfi, ancak İran tarafından destek gördüklerine dair ellerinde herhangi bir belge ya da kanıt olmadığını aktardı.

Musul Valisi Esil Nuceyfi Irak ordusunun Musul’dan çekilmesi konusundaki tartışmalara da değinerek, ordunun mevzileri terk etmesine ilişkin kendilerine verilen bir talimat ya da karar olmadığını belirtti. Ordunun Bağdat’tan talimat alarak hareket ettiğini hatırlatan Nuceyfi, çekilme talimatının kimin tarafından verildiğini bilmediğini söyledi.