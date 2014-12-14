IŞİD, Anbar'a ilerliyor

IŞİD'in, Irak'ın batısındaki Anbar'da bazı köy ve beldeleri daha ele geçirmesi üzerine Eyalet Meclisi, Eyalet Valisi Ahmet Duleymi'yi görevden aldı, Bağdat'tan havadan ve karadan takviye istedi.

Anbar Eyalet Meclis Başkanı Sabah Kerhut, Irak'ın Sumeriye Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Irak Meclis Başkanı Selim Ciburi ve Başbakan İbadi’nin ofisiyle telefon görüşmeleri yaptığını ve eyaletteki durumun aciliyetini kendilerine aktardığını ifade etti. Kerhut, hükümetin kendisine kara birlikleri gönderileceği ve hava saldırılarını sıklaştıracağı sözü verdiğini de sözlerine ekledi.

Anbar Meclis Başkanı, IŞİD’in Anbar eyaletinin birçok bölgesinde saldırı başlattığını belirtti. Kaynaklar, IŞİD’in Ramadi’nin 12 kilometre batısındaki Cebhe köyünü ele geçirdiğini aktardı.

100 IŞİD'li öldürüldü

Irak ordusunun Anbar operasyonlarından sorumlu komutan Tümgeneral Kasım el-Muhammedi, "Aşiret güçlerinin desteklediği ordu, Ramadi'de son 24 saat içerisinde 100 IŞİD militanını öldürdü" dedi. Anbar eyaletinin Ramadi kentinin batısında Cumartesi günü Irak ordusuna yönelik üç intihar saldırısında ise ölen ve yaralananlar var.

Al Jazeera'nın haberine göre, saldırıların ikisinin Kilo Sebin bölgesinde meydana geldi. Kilo Hamse ve Selasin mıntıkasındaki üçüncü saldırıda ise bir intihar saldırganı, kullandığı yakıt tankerini askeri araç parkında patlattı. Patlama sonucu parktaki araçlar tahrip oldu. Ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi yok.

Samarra'da IŞİD'in kaybı büyük

Irak ordusu Cuma akşamı yaptığı açıklamada, Selahaddin eyaletinde daha önce IŞİD’in eline geçen iki bölgeyi geri aldığını ve 135 IŞİD mensubunu öldürdüğünü açıkladı. Alman Haber Ajansı ise Cuma günü Samarra’nın Tarişe köyünde IŞİD’in bir Irak helikopterini düşürdüğünü aktardı. Ajans, helikopterin düşmesinin ardından Irak uçaklarının köye yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini ekledi. Selahaddin Vali Yardımcısı Şalan Kerreym, IŞİD’in Mekşife bölgesinin yarısından fazlasını elinde bulundurduğunu söyledi. Kerreym, Selahaddin’in etrafında Şii gönüllülerin desteğindeki Irak ordusuyla IŞİD arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.

AFP, IŞİD’in Samarra yakınlarında bir Irak helikopterini düşürdüğünü ve 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sincar'a saldırı

IŞİD, Musul’un Sincar (Şengal) ilçesinin batısındaki Kabar’a yönelik saldırı başlattı. Peşmerge kaynakları saldırının Cumartesi günü sabah saatlerinde başladığını söyledi. Koalisyon güçleri Cuma gecesi bölgedeki IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenledi.

Anbar'ın yüzde 80'i IŞİD'in elinde

IŞİD, Ekim ayında Anbar eyaletinin Ramadi ve Felluce kentlerinde ve Hit ilçesinde yeni bölgeler ele geçirmesinden sonra, Anbar eyaletinin çoğunu elinde tuttuğunu açıklamıştı.

Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi de IŞİD’in Anbar eyaletinin yüzde 80’ini kontrol ettiğini söyleyerek, eyalette durumun çok kritik olduğunu ifade etmişti.

Saldırılar sonuç vermedi

ABD'ye ait hava unsurları da IŞİD'in kontrolündeki bazı hedeflere hava saldırıları düzenliyor. IŞİD’in ele geçirdiği üç önemli askeri üs başkent Bağdat'ın sınırlarına yaklaşık 40 kilometre mesafede. Söz konusu bölgeler Şiilerin kutsal kentleri Kerbela ve Necef'e de çok yakın.

Peşmerge örnek oldu

Anbar Eyalet Konseyi Başkanı Sabah Kerhut, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, IŞİD'e karşı mücadelede Sünni aşiret mensuplarından 50 bin kişilik bir güç oluşturacağını bildirmişti. Sabah Kerhut, geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmelerin ardından uluslararası koalisyonun, emniyet güçlerine destek veren aşiret güçlerinden peşmergeye benzer bir yapı oluşturacağını söylemişti.

Kerhut, “Bu güç, eğitim ve silahlandırma evrelerini tamamladıktan sonra Anbar'daki tüm bölgelerin IŞİD militanlarından temizlenme, vilayetin sınırlarını koruma görevlerini üstlenecek” ifadelerini kullandı.

Irak yönetimi, 25 Kasım’da ABD’nin Anbar eyaletindeki Sünni aşiretleri IŞİD’e karşı silahlandırma planını şartlı olarak kabul etmişti.

IŞİD ve öncülüğündeki silahlı grupların, Haziran ayında Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ordu birlikleri ile örgüt arasında çıkan çatışmalar sürüyor. ABD ve koalisyon güçleri de savaş uçaklarıyla Irak ordusuna destek veriyor.