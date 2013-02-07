Kola içmek ishale iyi gelmiyormuş!

Federal Alman Eczacılar Odası tarafından düzenlenen uluslararası eğitim kongresindeki uzmanlara göre, ishal tedavisinde başvurulan kola ve çubuk kraker iyileştirmek yerine durumu daha da kötüleştirebilir. Doç. Dr. Hans-Jörg Epple'ın açıklamasına göre, kola çok fazla şeker içerdiği için bu ishali daha da kötüleştirebilir.

Epple ayrıca, antibiyotiklerin viral enfeksiyonlarda sadece mantıksız olmakla kalmadığını aynı zamanda bağırsak bakterilerine zarar verip ağır komplikasyonlara yol açabileceğini kaydederek, “Akut ishal durumunda antibiyotiklerin normalde bir faydası yoktur. Yalnızca daha çok bakterilerden kaynaklanan iltihabi durumlarda istisna söz konusu” şeklinde konuştu.

İshal tedavisinde kaybedilen elektrolit (tuzların su­daki eriyik veya çözeltileri) ve sıvının geri alınması büyük öneme sahip. Dünya Sağlık Örgütü, kaybın giderilmesi için tuz ve belirli miktarda glikoz karışımını öneriyor. Eczanelerde satılan elektrolit çözeltileri de Dünya Sağlık Örgütü’nün bu tavsiyesiyle örtüşüyor.

Alman uzman Epple, elektrolit çözeltilerin evdeki malzemelerle de kolayca hazırlanabileceğini söylüyor. Epple, bir litre kaynatılmış suya çay kaşığının dörtte biri oranında tuz ve yine dörtte bir oranında kabartma tozu katılmasını ve ardından iki yemek kaşığı şeker ya da bal ve yarım bardak portakal suyu eklenmesini tavsiye ediyor.

Bunu da zahmetli bulan ishalli hastalara ise Alman uzman şu basit yöntemi öneriyor: İki adet orta boy muzu ezin ve afiyetle yiyin!

(Deutsche Welle Türkçe)