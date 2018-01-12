İşçilerden davullu- zurnalı eylem

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile ücret artışı konusunda uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, eylem yaptı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük teklifini protesto eden işçiler, davullu- zurnalı eylemde halay çekip, slogan attı.

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. MESS\'in yüzde 6.4\'lük zam teklifine karşı yüzde 38 zam isteyen Türk Metal Sendikası işçileri, Manisa Cumhuriyet Meydanı\'nda eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları, sendika bayrakları ve dövizlerle alana gelen yaklaşık bin işçi, slogan atarak MESS\'i protesto etti. İşçiler ellerinde, \'Türk metal işçisinin sabrını sınama\', \'Anayasa yasa dediler, işçi, emekçi hakkı yediler\', \'Direne direne kazanacağız\', \'İş, ekmek yoksa, barış da yok\' yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı.

Eylemde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, \"Bıçak kemiği kesti, meydanlar ısındı. Çalıştık, canımızı dişimize taktık. İşyerimizi evimiz bildik. Artık hakkımızı söke söke alacağımız yerdeyiz. Gece demeden, gündüz demeden üreten biziz. Biz çok şey istemiyoruz, hakkımız olandan başka bir şey istemiyoruz. Artık biz de kazanmak istiyoruz. Alınterimizin karşılığını istiyoruz. MESS\'le yürütülen toplu iş sözleşmelerinde sözün bittiği yere geldik. Ancak eylemin başladığı yerdeyiz. Sesimizi çığlığımızı her yerde duyuracağız. Bugüne kadar toplu sözleşme masasında kendimizi anlattık. Bundan sonra yollarda, meydanlarda olacağız. Eylem kararları alındı. Mücadelemizin yol haritası ortaya çıktı. Kırmadan, dökmeden mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Meydanlardan sokaklardan MESS\'i uyarıyoruz.Taleplerimizi ve tepkimizi hafife almayın\" diye konuştu.

İşçilerin her türlü fedakarlığı yaptığını söyleyen Dereli, \"Yasal mevzuata göre arabulucu raporu sendikaya iletilmeden grev kararı alınamaz. Ancak arabulucu raporu alındığı anda grev kararı zaman geçirmeden alınacaktır. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta burada olmak bizim tercihimiz değil. Gerekirse hakkımızı alana kadar bu meydanları MESS\'e dar edeceğiz. Haklı taleplerimiz masada kaldı. Sonuca yakınlaşamadık bile. Siz üretmeye devam edin diyorlar, ama ekmeğinizi karşılığını almaya gelince sesinizi çıkarmayın diyorlar. \'Ne verirsek onunla idare edin\' diyorlar\" dedi.

Açıklamanın ardından işçiler, duval zurna eşliğinde halay çekti.

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