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İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 18 YARALI ELAZIĞ (A.A)

04 Mayıs 2011 13:22

-İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 18 YARALI ELAZIĞ (A.A) - 04.05.2011 - Elazığ'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Elazığ Çimento Fabrikası'nın personelini taşıyan Cavit Kılıç yönetimindeki 23 FP 301 plakalı midibüs, Hazır Sokak'ta devrildi. Devrilirken bir evin bahçe duvarını da yıkan midibüsün sürücüsü Kılıç ile araçta bulunan 17 kişi yaralandı.  Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, midibüsün Zayimoğlu kavşağında seyir halindeyken freninin patladığı, bunun üzerine sürücü kavşaktan aşağı yönelerek Hazır Sokak'a girmeye çalışırken aracın devrildiği öne sürüldü.

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