Isaiah Thomas, NBA'e dönüyor

Son olarak 2020 şubat ayında Amerikan Basketbol Ligi'nde NBA forma giyen All-star guard Isaiah Thomas, New Orleans Pelicans ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Dezavantanjlı fiziğine rağmen göstermiş olduğu performans sayesinde taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Isaiah Thomas, pes etmedi ve NBA'e dönmeyi başardı.

Kalçasından geçirdiği sakatlık nedeniyle yıllarca zorlanan Thomas, geçtiğimiz şubat ayında Washington Wizards formasını giymiş ve ortalama 23 dakika oynadığı takımında 12.2 sayı ve 3.7 asistlik bir performansa imza atmıştı.

2020 takas döneminde Los Angeles Clippers'ın yolunu tutan All-star guard Thomas, hemen serbest bırakılmıştı.

Hem oyuncuların hem de koçların destek verdiği bir oyuncu olan Thomas, en sonunda Batı Konferansı ekiplerinden New Orleans Pelicans ile parkelere dönme şansını elde etti. Yalnızca 10 günlük bir sözleşme alabilen Thomas'ın NBA'deki geleceği ise 10 günün sonunda belli olacak.

Boston Celtics koçu Brad Stevens, eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken Boston takımı ve şehri için yaptıklarından dolayı Thomas'ın her zaman özel bir oyuncu olduğu dile getirmişti.

9 yıllık NBA kariyerinde 361'i lk 5 olmak üzere 525 maça çıkan Thomas, yeni takımı New Orleans Pelicans'ta Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı giyecek.