"İsa bir mülteciydi"

2018 ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve Temsilciler Meclisi'nin en genç üyesi olacak olan Alexandria Ocasio-Cortez'in sosyal medya üzerinden yaptığı Noel paylaşımındaki Hz. İsa göndermesi ABD'de tartışma konusu oldu.

Ocasio- Cortez yaptığı paylaşımda " Dünya'ya neşe! Herkese mutlu Noeller. Herkes mutluluk, aile ve sevgi dolu bir tatil geçirsin. (Ahır yemliğindeki mülteci bebekler + aileleri dahil)" yazdı.

Ocasio- Cortez'in paylaşımının sonundaki ifadenin İncil'e göre bebek İsa'nın doğduktan sonra bir ahırdaki yemliğe yatırlmasına gönderme yaptığı iddia edildi. Ocasio- Cortez'in Hz. İsa'ya mülteci demesi bazı takipçiler tarafından eleştirilirken, bazıları da İsa'nın bir mülteci olduğu fikrine katıldı.

Ocasio- Cortez gelen eleştiriler üzerine "İsa, Meryem ve Yusuf mülteciler miydi? Evet" başlıklı bir makale paylaştı. Makalede Hz. Yusuf'a bir melekten gelen haber sonrasında bebek İsa'yı korumak için Beytüllahim'den Mısır'a götürdüğü, bu yüzden mülteci sayılabileceği iddia ediliyor.