Çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nde manevra yapan çöp kamyonu ile duvar arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, mahallede çöp toplayan F.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu geri geri manevra yaparken duvara çarptı. Temizlik işçisi Ayhan Kazak (41) ise çöp kamyonu ile duvar arasında sıkıştı. Olayı gören Kazak’ın iş arkadaşları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kazak, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayhan Kazak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı