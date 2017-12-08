İş adamı, cipte başından vurularak öldürüldü (2)

BABASINA DÜZENLENEN SALDIRIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurularak, öldürülen iş adamı Gökhan Kalıpçı\'nın babası Mahmut Kalıpçı\'nın da 2016 yılın Kasım ayında Manisa\'da, borç- alacak yüzünden silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay, 1 yıl önce, Yunusemre ilçesi, Mimar Sinan Bulvarı, Hüseyin Genç yaya üst geçidinin yakınında meydana geldi. Baba Mahmut Kalıpçı\'ya ait iş yerine, bir grup tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş edildi. Baba Kalıpçı, olay yerinden kaçarak, kurtulurken, iş yerinde bulunanlar da gruba ateş ederek, karşılık verdi. Olayda 6 kişi yaralandı, 8 kişi ise gözaltına alındı. Silahlı kavganın Mahmut Kalıpçı ile O.D. arasındaki borç- alacak yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan bu sabahki cinayetin ardından soruşturma başlatan polis, Gökhan Kalıpçı\'nın öldürülmesiyle geçen sene meydana gelen olayın bağlantısının olup, olmadığını araştırıyor.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)