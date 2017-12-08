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İş adamı, cipte başından vurularak öldürüldü

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan işadamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

08 Aralık 2017 15:33

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan işadamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 286/2 Sokak\'ta meydana geldi. Manisa’da turizm işiyle uğraşan işadamı Gökhan Kalıpçı, kaldığı otelden çıktıktan sonra 34 RD 0340 plakalı cipine bindi. Cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı’ya, aracını hareket ettirdiği anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracın arka kapı camı üzerinden ateş edildi. İş adamı Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan, plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı.
Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kalıpçı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kalıpçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Kalıpçı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olaydan sonra çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Görgü tanıklarının da ifadesine da başvuran polis, kaçan cinayet zanlısını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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