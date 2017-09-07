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Dünya
Deutsche Welle

Irma Karayipleri yıkıp geçti

Kasırga mevsimi Atlantik üzerinden bir başka yıkıcı fırtınayı getirdi: Karayipler'de ağır tahribata neden olan Irma Kasırgası, ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerliyor.

07 Eylül 2017 23:59

Uzaydan Irma

Uydu fotoğrafında fırtınanın ada ülkesi Porto Riko üzerinde ilerlediği görülüyor. Şiddeti açısından en yüksek derece olan 5. kategorideki "Irma" Kasırgası, Fransa'nın Karayip adalarındaki topraklarına büyük zarar verdi.

Saint Martin'deki dramatik durum

Havadan çekilmiş olan fotoğraf, en az sekiz kişinin öldüğü Karayip adası St.Martin'de meydana gelen ağır tahribatı ortaya koyuyor. Halen elektrik ya da içme suyu yok. Yetkililer ada grubunun Fransa'nın denizaşırı toprağı olan kuzeyinin yüzde 95'inin harap vaziyette olduğunu duyurdu. Hollanda'ya ait güney bölümünde de ciddi hasar olduğu, havaalanı ve limana erişilemediği haber veriliyor. Fransa ve Hollanda bölgeye kurtarma görevlileri ve tıbbi yardım gönderdi.

Elektrik şebekesini yerle bir

Kasırga, zaman zaman saatte 290 kilometre hıza ulaştı. Porto Riko'dan geçerken şiddeti biraz azaldı. Porto Riko'da saatte 150 kilometreyle ilerleyen kasırga adanın kuzey bölümünde 1 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. 80 bin kişi de içme suyuna erişemiyor.

Fırtına sonrası kaos

Kasırganın bu hızı bile Porto Riko'nun 100 kilometre doğusunda yer alan İngiliz Virgin Adaları'ndaki gemileri birer oyuncak gibi sahile atmaya yetti. Irma, bugüne kadar bölgede ölçülen en şiddetli kasırgalardan biri.

Acil barınak kilise

Dominik Cumhuriyeti'nde üç kadın ve dört çocuk, fırtına öncesi Las Terreneas'daki bir kiliseye sığındı. Fırtına, Haiti öncesi burasının üzerinde olacak. Haiti dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Ekim 2016'da yaklaşık bin kişinin ölümüne neden olan "Matthew” kasırgasının sonuçlarını hala görmek mümkün.

Florida'dan kaçış

Anakaradakiler de Irma'ya hazır. ABD'de yetkililer eyalette acil durum ilan etmiş ve Florida'nın güneybatı ucunda mecburi tahliye emri vermişti. Turistlerin çarşamba, bölge sakinlerinin de perşembe günü güçlü fırtınanın tehdidi altındaki bölgeyi terketmeleri gerekiyordu.

Market rafları boşaldı

ABD eyaleti Florida sakinleri anakarada son 25 yılın en şiddetli fırtınalarından birine hazırlanıyor. Tüm hanelerin üç gün boyunca yetecek kadar su ve gıda stoklaması gerekiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, UÇ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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