Irma can almaya devam ediyor

Karayipler'den geçerken hızı saatte yer yer 300 kilometreye ulaşan Irma Kasırgası, ABD'nin güneyinden kuzeyine ilerleyişini sürdürüyor. Hızı azalan, ancak tehlikesi devam eden Irma Kasırgası beraberinde getirdiği şiddetli yağmurla Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini sular altında bıraktı.

ABD'nin güneydoğusunda dün Irma yüzünden 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden birinin 55 yaşında olduğu ve üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu öldüğü belirtildi. Ölenlerden birinin de üzerine evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güney Carolina'da çok sayıda bölge su baskınları ile mücadele ediyor. Tarihi Charleston kentinde sokakların, caddelerin tamamen sular altında kaldığı belirtildi. Kent limanında yapılan ölçümlerde su seviyesinin üç metre yükseldiği tespit edildi.

Floria'da da kasırganın yol açtığı zarar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evlerin çatılarının uçtuğu ve kentin altyapısının büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Eyalette milyonlarca haneye hâlâ elektrik verilemediği kaydedildi. Eyalette yaklaşık 7,5 milyon kişinin elektriksiz kaldığı ifade ediliyor.

Kasırga ile pazar sabahı ABD sınırları içinde ilk karşılaşan Florida'nın güneyindeki Florida Keys adalarında da evlerin, takım adalar ile anakarayı birbirine bağlayan köprülerin tamamen yıkıldığı belirtiliyor. Amerikalı yetkililer, ada sakinlerinin evlerine dönmesinin haftaları bulacağını tahmin ediyor.

Irma Kasırgası şimdiye kadar 34'ü Karayipler, 10'u Küba ve 8'i ABD olmak üzerine en az 43 kişinin yaşamına mal oldu.

dpa/HS/HT

© Deutsche Welle Türkçe