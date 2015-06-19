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Dünya
Deutsche Welle

ABD'deki kilise saldırısının zanlısı: Irk savaşı başlatmak istedim

Güney Carolina’daki kilise saldırısının zanlısı Dylann Roff suçunu itiraf etti. Roof, ırk savaşı başlatmak istediğini söyledi.

19 Haziran 2015 19:04


Perşembe günü Güney Carolina'da siyahların gittiği bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Zanlı Dylann Roof, ateş açarak insanları öldürdüğünü kabul etti.

Yetkililerden biri CNN televizyonuna, Roof'ın bir ırk savaşı başlatmak istediğini söylediğini aktardı. Roof'un çocukluk arkadaşı Joey Meek, zanlının son dönemde ırkçı bir hale geldiğini belirterek, onun, "Siyahlar dünyayı ele geçiriyor", "Birilerinin beyaz ırk için bir şeyler yapması gerek" şeklinde ifadeler kullandığını iddia etti.

Roof'un saldırıda kullandığı 45 kalibrelik silahı geçen nisan ayında doğum gününde ailesinden aldığı parayla satın aldığı kaydedildi.

Roof'un kefalet duruşması gün içinde yapılacak ancak Roof, Charleston bölgesinde tutulduğu hapishaneden video yoluyla duruşmaya bağlanacak.

ABD’li yetkililer, saldırıyı nefret suçu kapsamında soruşturuyor. Saldırıda Demokrat eyalet senatörü Clementa Pinckney de dâhil dört bakan hayatını kaybetmişti.

Saldırı ABD'de silah yasası tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. ABD Başkanı Barack Obama dün yaptığı açıklamada, “Kısmen, zarar vermek isteyen bir insanın silahlara erişimi konusunda sorunu olmadığı için bir kez daha masum insanlar öldürüldü“ açıklamasını yapmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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