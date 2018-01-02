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Deutsche Welle

İran'daki gösterilerde bir polis öldü

İran devlet televizyonu Necefabad'daki protesto gösterisinde silahlı bir göstericinin bir polisi öldürdüğünü, üçünü ise yaraladığını duyurdu.

02 Ocak 2018 02:36

İran'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülke genelinde başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu birçok kentte hükümet karşıtı gösteriler bugün de devam etti. İran devlet televizyonu Necefabad'daki gösteride bir polisin öldürüldüğünü, üç polisinse yaralandığını duyurdu. Devlet televizyonunun internet sayfasındaki haberde, silahlı bir göstericinin av tüfeği ile güvenlik güçlerini hedef aldığı ve bir polisi öldürdüğü, üçünü ise yaraladığı bilgisine yer verildi.

İran devlet televizyonu ayrıca birçok kentte silahlı göstericilerin kamu binalarına ateş açtığını duyurdu. Televizyon karakol ve askeri kışlalara saldırıların ise polis ve güvenlik güçlerince başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Haberde detaylı bilgi verilmedi.

Başkent Tahran'da da bu akşam saatlerinde protesto gösterisi yapıldı. Havanın kararmasının ardından bir grubun kent merkezinde toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attığı bildirildi. Mehr haber ajansı "tahrikçiler bir taksiyi ateşe vererek kaçtığı" ifadesine yer verirken, Fars haber ajansı gösteri ile ilgili haberinde yanan otomobillere ait fotoğraflar paylaştı.

Görgü tanıkları ise başkent Tahran'daki gösteride polisin göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiğini aktardı. Tahran'ın yanı sıra başka kentlerde de gösteriler düzenlendi. IlNA haber ajansına konuşan İranlı milletvekili Hacatullah Hademi, pazarı pazartesiye bağlayan gece iki kişinin öldüğü Iseh kentinde yaralanananlar olduğunu, çok sayıda kişinin ise gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanlardan bazılarının üzerinde silah, cephane ve patlayıcı madde bulunduğu da iddia edildi.

Güvenlik Komisyonu toplandı

Tahran'da parlamentoda bugün Güvenlik Komisyonu ülkedeki gösterilerle ilgili bir kriz toplantısında biraraya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı belirtildi. Ruhani'nin burada yaptığı konuşmada, protestoların sadece "yabancı bir komplo" olarak nitelendirilmesinin hata olduğunu belirttiği kaydedildi. İnsanların sorunlarının sadece ekonomik olmadığını belirten Ruhani, vatandaşların daha fazla özgürlük istediğini de dile getirdi.

Ruhani dün akşam televizyondan yaptığı konuşmada halkın eleştiri hakkı olduğunu belirterek, "İnsanlar eleştirilerini dile getirmek ve protesto etmekte tamamen özgürdür" diye konuşmuştu. Ancak Ruhani, eleştirinin, şiddet ve kamuya açık alanlara zarar vermekten farklı olduğunu da vurgulamıştı.

İran'ın Meşhed kentinde geçen perşembe günü işsizlik, artan fiyatları ve ekonomideki gidişatı protesto için başlayan gösteriler kısa süre içinde ülke geneline yayıldı. Cumartesi günü Dorud'da düzenlenen gösteride iki kişi hayatını kaybetti. Pazar günkü gösterilerde ise 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ölü sayısı 12'ye yükseldi.

DPA/AFP, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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